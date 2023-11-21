Shingrix 疫苗接种后吉兰·巴利 (Guillain Barre) 的情况有多常见？

近年来，Shingrix 疫苗作为一种有效的带状疱疹预防措施而广受欢迎，带状疱疹是一种由水痘带状疱疹病毒引起的痛苦且令人衰弱的疾病。 然而，人们担心 Shingrix 疫苗与格林巴利综合征 (GBS)（一种罕见的神经系统疾病）之间存在潜在联系。 让我们深入探讨主题并探究事实。

GBS 是一种身体免疫系统错误攻击周围神经的疾病，导致肌肉无力，严重时导致瘫痪。 尽管 GBS 的确切病因尚不清楚，但通常先有感染，包括病毒或细菌性疾病。 虽然接种任何疫苗后患 GBS 的风险极低，但已观察到这是某些疫苗的潜在副作用。

据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 称，接种 Shingrix 疫苗后估计 GBS 发病率约为每百万剂中 1 至 2 例。 这种风险明显低于自然带状疱疹感染后患 GBS 的风险，估计约为 1 例中就有 3,000 例。

常见问题解答：

问： 格林巴利综合征有哪些症状？

答：GBS 的症状通常始于腿部无力和刺痛，然后可能发展为肌肉无力或瘫痪。 它还会影响上半身、面部和呼吸肌肉。

问：所有疫苗的 GBS 风险都相同吗？

答：不，GBS 的风险因疫苗而异。 一些疫苗，例如季节性流感疫苗，与 GBS 风险略有增加有关，而其他疫苗则没有显示出任何显着的关联。

问：我是否应该担心接种 Shingrix 疫苗？

答：接种 Shingrix 疫苗后发生 GBS 的风险极低。 疫苗接种在预防带状疱疹及其并发症方面的好处远远超过潜在的风险。 始终建议您咨询您的医疗保健提供者，以便根据您的个人健康状况做出明智的决定。

总之，虽然接种 Shingrix 疫苗后发生吉兰巴利综合征的风险很小，但与自然带状疱疹感染相关的风险相比，其发病率明显较低。 疫苗接种仍然是预防带状疱疹及其并发症的重要工具，Shingrix 疫苗的益处大于潜在风险。