如何区分感冒和新冠肺炎？

随着 COVID-19 大流行继续影响世界各地的社区，区分普通感冒症状和与新型冠状病毒相关的症状至关重要。 虽然这两种疾病有一些相似之处，但存在一些关键差异，可以帮助您确定是否应该寻求医疗救助或只是留在家里休息。

什么是COVID-19？

COVID-19 是 2019 年冠状病毒病的缩写，是由严重急性呼吸综合征冠状病毒 2（SARS-CoV-2）引起的传染病。 当感染者咳嗽、打喷嚏或说话时，它主要通过呼吸道飞沫传播。

COVID-19的症状是什么？

COVID-19 症状可能从轻微到严重不等。 常见症状包括发烧、咳嗽、呼吸急促、疲劳、身体疼痛、喉咙痛以及味觉或嗅觉丧失。 在某些情况下，个人还可能出现胃肠道症状，如恶心、呕吐或腹泻。

普通感冒有哪些症状？

与 COVID-19 相比，感冒的症状通常较轻。 普通感冒症状包括流鼻涕或鼻塞、打喷嚏、喉咙痛、轻微咳嗽，偶尔还会出现低烧。 值得注意的是，味觉或嗅觉丧失通常与感冒无关。

如何区分感冒和 COVID-19？

虽然仅根据症状来区分两者可能具有挑战性，但有一些关键因素需要考虑。 首先，COVID-19 的症状往往比普通感冒更严重、持续时间更长。 此外，如果您与 COVID-19 检测呈阳性的人有过密切接触，或者最近去过感染率高的地区，那么接受病毒检测至关重要。

什么时候应该就医？

如果您出现呼吸困难、持续胸痛、神志不清或嘴唇或脸部发青等严重症状，必须立即就医。 此外，如果您不确定自己的症状或有疑虑，最好咨询医疗保健专业人员，他们可以根据您的具体情况提供指导。

总之，虽然普通感冒和 COVID-19 可能有一些相似之处，但它们之间存在明显的差异，可以帮助您确定您可能患有哪种疾病。 如果您不确定或有疑虑，最好谨慎行事并寻求医疗建议。 在这个充满挑战的时期，随时了解情况、保持良好的卫生习惯并遵循当地的健康指南来保护自己和他人。