如何判断哪些应用程序正在耗尽我的 iPhone 电池？

您是否厌倦了 iPhone 电池电量耗尽的速度比您预期的要快？ 您是否经常在寻找充电器？ 嗯，你并不孤单。 许多 iPhone 用户都面临着同样的问题，但好消息是，有一些方法可以识别哪些应用程序正在耗尽电池电量，并采取必要的措施来优化其使用。

检查电池使用情况：

要确定 iPhone 上哪些应用消耗的电量最多，请按照以下简单步骤操作：

1. 打开 iPhone 上的“设置”应用。

2. 向下滚动并点击“电池”。

3. 在这里，您将找到应用程序列表及其各自的电池使用百分比。

了解电池使用情况：

了解电池使用部分中使用的术语非常重要：

– 后台活动：这表示应用程序在后台运行时消耗的电量。

– 屏幕使用情况：这显示应用程序在屏幕打开时主动使用时消耗的电量。

– 屏幕关闭使用情况：这表示应用程序在屏幕关闭的情况下在后台运行时消耗的电量。

行动：

确定哪些应用程序会耗尽电池电量后，您可以采取以下步骤来优化 iPhone 的电池寿命：

– 限制后台应用程序刷新：转到“设置”，然后“常规”，然后选择“后台应用程序刷新”。 对于不需要在后台更新的应用程序禁用此功能。

– 调整定位服务：某些应用程序过度使用 GPS 和定位服务，这可能会耗尽电池电量。 转到“设置”，然后选择“隐私”，然后选择“位置服务”来管理应用程序权限。

– 减少推送通知：不必要的推送通知也会导致电池耗尽。 转到“设置”，然后转到“通知”，然后自定义每个应用程序的设置。

– 更新应用程序：开发人员经常发布更新以提高应用程序性能和电池效率。 确保您的所有应用程序都是最新的。

常见问题解答：

问：我可以完全阻止应用程序在后台运行吗？

答：不可以，iOS 允许某些重要应用程序在后台运行，例如电子邮件和消息应用程序。

问：禁用后台应用刷新会影响应用功能吗？

答：可能会稍微延迟应用程序更新，但不会影响核心功能。

问：我应该多久更新一次应用程序？

答：建议定期更新您的应用程序，以便从错误修复、安全补丁和性能改进中受益。

通过执行这些步骤并优化 iPhone 的电池使用，您可以享受更长的电池寿命，并且不用担心不断寻找充电器。