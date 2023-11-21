兴奋开始：Steam 黑色星期五特卖来了！

万众期待的 Steam 黑色星期五特卖活动已正式开始，为游戏玩家提供为期一周的各种热门游戏的超值优惠。 促销活动将于格林尼治标准时间下午 6 点/欧洲中部夏令时间晚上 8 点/太平洋时间上午 10 点/东部时间下午 1 点开始，将为世界各地的游戏爱好者带来一场盛宴。 这项备受期待的活动将持续到 28 月 XNUMX 日，为玩家提供充足的时间在即将到来的假期期间尽情享受他们最喜欢的消遣。

虽然打折游戏的完整列表只有在特卖开始时才会公布，但 Steam 通过令人兴奋的预告片让我们一睹了我们的期待，预告片展示了参与活动的精选游戏。 该阵容令人印象深刻地融合了深受喜爱的经典作品和最近的大片。 《泰拉瑞亚》和《狩猎：对决》等老游戏将与《最后生还者：第 1 部分》、《漫威蜘蛛侠：迈尔斯·莫拉莱斯》和《星际争霸》等新游戏一起成为众人瞩目的焦点，为各种游戏品味提供多样化的选择。

随着最近推出的备受追捧的 Steam Deck OLED 引起了手持游戏爱好者的兴趣，许多人都热切地关注着与这款流行设备兼容的游戏的潜在折扣。 人们还期待设备本身可能有任何折扣，因为游戏玩家期待通过这款最先进的手持系统来增强他们的游戏体验。

《如龙：抹去名字的人》和《使命召唤：现代战争 3》等新游戏是否会参与销售仍不确定。 最近发布的游戏之前的销售结果好坏参半，其中一些游戏被完全排除在外，或者与其他游戏相比获得了最低限度的折扣。 然而，由于游戏玩家热切等待这些令人垂涎的游戏的可用性和潜在折扣的公布，因此期待很高。

当游戏社区庆祝 Steam 黑色星期五特卖的到来时，空气中弥漫着兴奋的气氛。 凭借极具吸引力的优惠、折扣和精彩的游戏阵容，该活动让玩家可以扩展自己的游戏库并探索新的冒险，而无需花太多钱。 准备好购买您最喜欢的游戏，踏上激动人心的数字之旅，让您在整个假期及以后享受欢乐时光！

常见问题解答

1. Steam黑色星期五销售什么时候开始？

Steam 黑色星期五特卖今天开始，并于格林尼治标准时间下午 6 点/欧洲中部夏令时间晚上 8 点/太平洋时间上午 10 点/东部时间下午 1 点开始。

2. Steam黑五特卖会持续多久？

此次特卖将持续一周，于 28 月 XNUMX 日开始的同时结束。

3. 哪些游戏预计会打折？

虽然参与发售的游戏的完整列表只会在发售开始时才会公布，但 Steam 发布的预告片已经让我们一睹了其中的一些游戏，例如《泰拉瑞亚》、《狩猎：对决》、《最后生还者：第 1 部分》、《漫威蜘蛛侠》。男：迈尔斯·莫拉莱斯和《Starfield》。

4. Steam Deck OLED 促销期间会打折吗？

Steam Deck OLED 本身的折扣尚未得到证实，但许多游戏玩家希望潜在的降价能够增强他们的游戏体验。

5. 诸如《如龙：抹去名字的人》和《使命召唤：现代战争 3》等新游戏是否会包含在促销中？

目前还不确定新游戏是否会参与销售，因为之前的销售结果显示最近发布的产品好坏参半。 然而，游戏玩家热切地等待有关其可用性和潜在折扣的任何公告。