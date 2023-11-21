霍克：充满希望的新冒险等待着

您准备好踏上充满惊心动魄的行动和数不尽的宝藏的令人兴奋的旅程了吗？ 请做好准备，因为 Hawked 将于 30 月 XNUMX 日登陆 Steam 抢先体验！ 这款第三人称撤离射击游戏由 MY.GAMES 开发，承诺为您带来身临其境的游戏体验，让您坐立不安。

在《Hawked》中，玩家将有机会与其他冒险家合作，在充满活力且神秘的岛屿上航行。 每一次转折，都伴随着激动人心的挑战和机遇。 从解决复杂的谜题到与强大的敌人进行激动人心的战斗，你采取的每一步都会让你更接近发现无价的战利品和宝藏。

参加新宣布的叛徒拉力赛活动，与您的朋友一起踏上这场史诗般的冒险。 通过参加该活动，您不仅有机会获得令人兴奋的奖励，还有机会赢得特别奖品，其中包括终身供应优质货币。 想象一下，当您探索霍克德广阔的风景并享受其迷人的游戏机制时，等待着您的所有可能性。

虽然《Hawked》的 Steam 抢先体验版即将推出，但主机玩家必须等到 2024 年初才能加入到这场激动人心的行动中。 但请放心，等待是值得的！ 开发人员致力于提供尽可能最佳的游戏体验，确保每个平台都能获得无缝且精美的版本。

因此，做好准备，召集您的朋友，准备进行一次难忘的冒险之旅吧。 《Hawked》将以其惊心动魄的游戏玩法、身临其境的世界和引人入胜的故事情节重新定义这一类型。 你会响应号召，成为传奇探险家吗？ 这是你的选择。

Sumber: 我的游戏

常见问题

问：什么是霍克？

答：《Hawked》是一款由 MY.GAMES 开发的第三人称撤离射击游戏，提供令人兴奋的游戏体验，玩家可以组队探索充满活力的岛屿，解决谜题，击败敌人，并发现宝贵的战利品和宝藏。

问：《霍克德》何时会在 Steam 抢先体验版上推出？

答：Hawked 将于 30 月 XNUMX 日起在 Steam 抢先体验版上推出。

问：《霍克德》何时会在主机上发布？

答：Hawked 主机版预计将于 2024 年初发布。

问：什么是叛徒集会活动？

答：叛徒集会活动是霍克德的一项促销活动，玩家可以报名参加以获得奖励，并有机会赢得特别奖品，包括终身供应的高级货币。

问：我可以和朋友一起玩霍克德吗？

答：是的，Hawked 提供了多人合作功能，让您可以与其他玩家组队，一起踏上冒险之旅。