传闻中的 Grand Theft Auto VI 文件大小和游戏长度令人担忧

备受期待的 Grand Theft Auto VI 发布让粉丝们热切等待 Rockstar Games 的任何消息或更新。 虽然游戏仍在开发中，但由于缺乏信息，粉丝们的谣言和猜测不断。

最近引起关注的一则传闻是，GTA VI 将拥有 750GB 的海量文件，游戏时长约为 400 小时。 这引起了玩家的担忧，特别是那些受到控制台存储空间限制的玩家。

传闻中的文件大小对 PC 和游戏机玩家来说都是一个重大问题。 以PS5为例，其内置825GB SSD硬盘，但在为系统文件预留空间后，玩家只剩下667GB。 传闻中的 GTA VI 文件大小超过了这个数字 80GB 以上。 虽然 Xbox Series X 的存储容量稍大，为 1TB，但情况仍然紧张，尤其是配备 512GB SSD 硬盘的 Series S 机型。

为了克服这一潜在的存储问题，玩家需要为 PS5 购买额外的 SSD 内部存储或为 Xbox Series X|S 购买 SSD 扩展卡。

虽然这些谣言引起了玩家的关注，但在得到证实之前，必须持保留态度。 Grand Theft Auto VI 似乎不太可能需要如此大量的存储空间。 尽管如此，它凸显了玩家可能面临的文件大小不断增加和存储选项有限的潜在挑战。

当粉丝们等待《侠盗猎车手 VI》的发布时，显然存储容量将成为许多玩家的考虑因素。 无论谣言是否属实，我们都希望开发者能够找到优化文件大小的方法，而不影响游戏的质量或长度。

来源：

– GTA 6 新闻（推特）