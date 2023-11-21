Google Fi Wireless 为现有订阅者提供 Pixel Watch 75 LTE 2 美元折扣

Google Fi Wireless 正在为现有 MVNO 订户提供黑色星期五特别优惠，购买 Pixel Watch 75 LTE 可获得 2 美元的折扣。 要享受折扣，用户需要在结帐时使用促销代码 BLACKFRIDAY，将价格降至 324.99 美元。 不过，谷歌尚未具体说明此次交易的持续时间，因此建议感兴趣的客户尽快购买。

与此同时，美国 Google Store 和其他零售商的初代 Pixel Watch (Wi-Fi) 售价为 199.99 美元，而 LTE 型号在享受 249.99 美元折扣后售价为 80 美元。 谷歌是否会继续销售之前的可穿戴设备作为产品阵容中更实惠的选择，还有待观察。

除了 Pixel Watch 2 LTE 的折扣外，Google Fi Wireless 还为各种 Pixel Watch 表带提供 10 美元的折扣，例如 Active、Stretch、皮革和双色皮革表带，以及充电线 10 美元的折扣，可在 Google 商店购买。

此外，Google Fi 还为其客户推出了其他几项黑色星期五优惠。 其中包括：在年底之前注册 Unlimited Plus 计划，在获得 699 个月的账单积分后，Pixel 8 可返还 24 美元；使用促销代码 EXTRA200，购买所有 Pixel 8 即可立即立减 200 美元；购买 Pixel 300 可节省 8 美元现有客户购买最新的三星 Galaxy S550 设备 24 个月后可获得高达 23 美元的返利。 此外，在使用摩托罗拉 razr+ 600 个月的账单抵免后，客户还可以享受 24 美元的返利。

如果您正在考虑购买 Pixel Watch 2 LTE 或其他 Google Fi 黑色星期五优惠，请务必利用这些限时优惠，并在您喜爱的设备上享受独家折扣。

常见问题解答

1. 如果我不是现有的 Google Fi Wireless 订阅者，我可以使用 Pixel Watch 75 LTE 的 2 美元折扣吗？

不可以，Pixel Watch 75 LTE 的 2 美元折扣是专门为 Google Fi Wireless 的现有 MVNO 订户提供的。 如果您不是当前订阅者，您可能没有资格享受此特定优惠。

2. Pixel Watch 2 LTE 黑色星期五优惠的有效期是多久？

谷歌尚未提供有关 Pixel Watch 2 LTE 黑色星期五促销持续时间的具体信息。 建议您尽快购买，以免错过折扣。

3. 黑色星期五Google Fi还有其他折扣吗？

是的，除了 Pixel Watch 2 LTE 优惠之外，Google Fi Wireless 还为各种设备提供折扣，包括 Pixel 8 和三星 Galaxy S23 设备。 Pixel 表带和充电线也有折扣。

4. 我可以合并多个 Google Fi Wireless 黑色星期五优惠吗？

虽然具体组合可能有所不同，但您应该能够利用 Google Fi Wireless 的多个黑色星期五优惠。 例如，如果您是现有订阅者，则可以享受 Pixel Watch 2 LTE 的折扣以及 Pixel 8 等其他设备的折扣。

5. 在哪里可以找到有关 Google Fi Wireless 及其黑色星期五优惠的更多信息？

您可以访问 Google Fi Wireless 网站或关注其官方社交媒体渠道，了解有关黑色星期五优惠的更多信息。 此外，技术新闻网站和论坛也可能提供有关这些优惠的更多详细信息。