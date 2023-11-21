谷歌进军游戏行业的雄心勃勃的计划

当谈到进军游戏行业时，谷歌有着远大的梦想。 为了在游戏领域站稳脚跟，这家科技巨头探索了多种策略，包括与腾讯合作收购著名游戏开发商 Epic Games 的大量股份。

在其游戏流媒体平台 Stadia 的带领下，谷歌旨在通过对内容基础设施的投资来扰乱市场并巩固其地位。 最初，该公司考虑高调收购 Stadia，但最终转向建立自己的第一方唱片公司并与第三方发行商合作。

在最近 Epic Games 和 Google 之间的一起法庭案件中，Stadia 前负责人菲尔·哈里森 (Phil Harrison) 提出了一个有趣的想法。 哈里森建议谷歌与腾讯合作，共同收购Epic Games的全部股份。 此举将为谷歌带来《堡垒之夜》的共同所有权带来的重大优势，这款游戏在 5.5 年创造了惊人的 2018 亿美元收入，巩固了其作为当时最大游戏之一的地位。

在与腾讯未能成功达成交易的情况下，谷歌还探讨了以惊人的 20 亿美元收购 Epic Games 2% 股份的可能性。 法庭文件显示了谷歌高管之间的电子邮件对话，揭示了该游戏平台的初步想法和计划。

对 Epic Games 的潜在收购或投资被视为一项战略举措，旨在最大限度地扩大谷歌在其各种服务领域的影响力。 Phil Harrison 强调了《堡垒之夜》如何通过增加游戏观看时间来推动 Google YouTube 平台的增长。 此外，这笔投资还可以帮助谷歌将数百万玩家从亚马逊网络服务转移到谷歌云平台，并在游戏行业建立牢固的立足点。

虽然谷歌通过 Epic Games 进军游戏行业的计划并未实现，但这表明了该公司在竞争激烈的市场中取得一席之地的决心。 截至目前，腾讯持有Epic Games 40%的股份，索尼公司持有5%的股份，Epic Games的估值超过31亿美元。

常见问题解答

1.什么是斯塔迪亚？

Stadia是谷歌开发的云游戏平台。 它允许用户在各种设备上流式传输视频游戏，而无需专用的游戏硬件。

2.什么是Epic Games？

Epic Games 是一家著名的视频游戏开发商和发行商，以创作《堡垒之夜》、《战争机器》和《虚幻竞技场》等热门游戏而闻名。

3. 腾讯是谁？

腾讯是一家中国跨国企业集团，专注于各种互联网相关服务和产品。 它是世界上最大的视频游戏公司之一，被公认为该行业的主要参与者。

资料来源：The Verge