沙丘上的新开始：《沙丘觉醒》为早期封闭 Beta 测试做准备

准备好踏上前往充满香料的阿拉吉斯星球的非凡旅程吧，因为 Funcom 即将推出他们备受期待的游戏《沙丘觉醒》的首次 Beta 测试。 这款身临其境的虚拟改编自深受喜爱的《沙丘》小说，以其丰富而广阔的宇宙吸引着玩家。

Funcom 最近宣布，他们渴望在这个开发的关键阶段收集玩家的反馈。 因此，他们将提前进行内测，逐步扩大参与者数量。 这个机会让玩家能够贡献自己的见解和建议，塑造《沙丘觉醒》的未来。

即将到来的测试阶段令人兴奋，但有抱负的测试人员应该意识到空间有限。 由于名额有限，运气将决定热切的粉丝中谁能一起冒险进入厄拉科斯的广阔沙丘。

如果您渴望先于其他人探索《沙丘》的秘密，您就有机会获得内测邀请。 只需在《沙丘觉醒》官方网站上注册，即可成为那些希望在这个史诗世界中创造传奇的人之一。

《沙丘觉醒》承诺提供动态且身临其境的体验，邀请玩家在几十年来一直吸引粉丝的无情沙漠星球上绘制自己的道路。 准备好应对政治阴谋，为生存而战，并夺取宇宙中最有价值的资源：香料的控制权。

参加内测并成为精选玩家群体的一员，帮助塑造《沙丘觉醒》的命运。 这是您在厄拉科斯留下您的印记并成为这个标志性宇宙中的传奇的机会。

常见问题解答

什么是沙丘觉醒？

《沙丘觉醒》是热门沙丘小说的虚拟改编版，为玩家提供丰富而广阔的厄拉科斯宇宙的身临其境的体验。

如何参与内测？

想要参与内测，感兴趣的玩家可以在《沙丘觉醒》官方网站上注册，就有机会获得邀请。

测试期间会有严格的保密协议吗？

是的，Funcom 已表示，封闭测试版将签订严格的保密协议 (NDA)，限制参与者分享游戏的详细信息或内容。