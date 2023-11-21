Frontegg 在 AWS Marketplace 上推出下一代客户身份平台

领先的客户身份平台 Frontegg 宣布在 AWS Marketplace 上推出其创新解决方案。 此次合作使 Frontegg 客户和新潜在客户能够通过 AWS Marketplace 简化的采购流程和基于使用情况的定价选项轻松访问和利用该平台的尖端功能。

Frontegg 联合创始人兼首席执行官 Sagi Rodin 表示：“我们的平台彻底改变了用户管理体验，为组织和最终用户提供了支持。” “通过将 Frontegg 引入业界领先的云市场，我们正在身份和用户管理方面树立新的行业标准。 SaaS 公司可以利用我们的先进功能加速创新并快速扩展其应用程序。 通过最近的增强功能以​​及我们在 AWS Marketplace 上的表现，我们已做好持续增长的准备。”

Frontegg 最近推出了 Frontegg Forward，这是一套新功能，旨在增强用户和身份管理，重点关注速度和灵活性。 这包括层次结构功能（使用户能够创建复杂的组织结构）和安全套件（提供实时安全监督、最终用户授权和自动威胁检测）。 此外，权利功能还为组织提供了基于角色和权限的定制和上下文感知的用户访问控制。 最后，信号功能提供强大的分析功能，以推动主动追加销售机会、缓解风险和地域扩张洞察。

作为 G2 Crowd 认可的顶级 CIAM（客户身份和访问管理）平台，Frontegg 提供了一整套的身份管理功能。 从无缝的入职流程和高级用户权利到强大的授权、角色管理、帐户安全措施和多租户支持，Frontegg 为 SaaS 公司提供了增强安全性和用户体验所需的工具。

要了解有关 Frontegg 创新客户身份平台的更多信息并访问免费试用版，请访问其 AWS Marketplace 页面。

资料来源：GlobeNewswire.com

常见问题解答

Frontegg是什么？

Frontegg 是一个客户身份平台，使 SaaS 公司能够通过全面的身份管理功能增强安全性和用户体验。

什么是 AWS 市场？

AWS Marketplace 是一个在线目录，Amazon Web Services (AWS) 的客户可以在其中查找、购买、部署和管理第三方软件、服务和解决方案以支持其业务。

Frontegg Forward 的主要特点是什么？

Frontegg Forward 引入了多项新功能，包括层次结构（使用户能够创建复杂的组织结构）和安全套件（提供实时安全监督、最终用户授权和自动威胁检测）。 此外，Frontegg Forward 还提供用于定制用户访问控制的权利和用于稳健分析的信号。

我如何获得 Frontegg 的免费试用版？

要访问 Frontegg 的免费试用版，请访问其 AWS Marketplace 页面并按照提供的说明进行操作。