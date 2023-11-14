T-Mobile 推出令人难以抗拒的 2023 年黑色星期五优惠：免费手机、智能手表等！

T-Mobile 计划在今年提前推出节日魔法，推出令人难以置信的 2023 年黑色星期五促销活动。 从 16 月 XNUMX 日开始，无论是新客户还是现有客户，都可以享受由全国领先的“Un-carrier”提供的免费赠品宝库。 但别担心，您不必等到感恩节才能获得这些令人兴奋的优惠。

为了体现他们的慷慨，T-Mobile 推出了一系列高端 Android 手机，您只需 0 美元即可购买。 Galaxy S23、Z Flip 5、Google Pixel 8、Pixel 8 Pro 和 Motorola Razr+ 等型号可供抢购。 要享受这一令人惊叹的优惠，您所需要做的就是获得新的服务系列或以旧换新符合条件的设备。 最好的部分是什么？ 只要您使用 Go5G Next 或 Go5G Plus 套餐，您就可以享受此优惠。

但免费赠品并不仅仅限于手机。 T-Mobile 还允许客户将免费手机与免费智能手表（例如 Samsung Galaxy Watch 6 或 Google Pixel Watch）以及免费的降噪耳塞结合起来。 当然，您需要为智能手表提供新的服务系列，但 Galaxy Buds 2 无需额外付费。 如果您选择包含 Galaxy S23、Galaxy Watch 6 和 Galaxy Buds 2 的三星捆绑包，您将总共节省 1,300 美元。

除了令人难以抗拒的手机和智能手表优惠之外，T-Mobile 还推出了广受欢迎的四条语音线路优惠，每月仅需 100 美元。 这还不是全部 - 客户还可以享受免费的 Galaxy Watch 6、免费的第一代 Pixel Watch、半价 Pixel Watch 2 以及精选 JBL 产品高达 150 美元的折扣。

但 T-Mobile 并不是唯一一家传播节日欢乐的公司。 Metro by T-Mobile 正在为自己的一系列提前假日促销活动做准备。 客户可以通过号码转移免费获得三星 Galaxy S23 FE，通过转接免费获得三星 Galaxy A54 5G，以及仅需 99.99 美元的摩托罗拉 Razr 可折叠手机。 Metro 的 5G 服务价格也将大幅下降，单条无限线路每月仅需 25 美元。

凭借如此令人难以置信的优惠，难怪 T-Mobile 和 Metro by T-Mobile 一定会让这个假期真正令人难忘。 标记您的日历，确保您不会错过这些超值优惠。

常见问题

T-Mobile 2023 年黑色星期五促销活动何时开始？ T-Mobile 的 2023 年黑色星期五促销活动将于 16 月 XNUMX 日星期四开始。 T-Mobile 的黑色星期五优惠免费提供哪些手机？ T-Mobile 免费提供多款高端 Android 手机，包括 Galaxy S23、Z Flip 5、Google Pixel 8、Pixel 8 Pro 和 Motorola Razr+。 我可以将免费手机与免费智能手表结合使用吗？ 是的，T-Mobile 允许客户将免费手机与免费智能手表（例如 Samsung Galaxy Watch 6 或 Google Pixel Watch）结合起来。 还有哪些其他促销活动？ T-Mobile 还以每月 100 美元的价格提供四种语音线路、免费 Galaxy Watch 6、免费第一代 Pixel Watch、半价 Pixel Watch 2 以及精选 JBL 产品的折扣。 Metro by T-Mobile 有哪些促销活动？ Metro by T-Mobile 提供多种优惠，例如可免费转号的三星 Galaxy S23 FE、可免费转号的三星 Galaxy A54 5G 以及售价 99.99 美元的摩托罗拉 Razr 可折叠手机。