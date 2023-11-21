Fortnite 的最新更新：预期内容以及如何解决连接问题

由 Epic Games 开发的热门大逃杀游戏《堡垒之夜》将于 23 年 2023 月 27.11 日进行计划内的维护停机，以进行备受期待的 v9 更新。 此次更新预计将带回第 XNUMX 季和第 XNUMX 季中深受喜爱的武器、物品和游戏玩法，包括重型狙击步枪、近距离榴弹发射器、风暴翻转等等。

维护期间（协调时间为 09:00 至 13:00 UTC），匹配将暂时停止，玩家可能会遇到“Fortnite 服务器没有响应”错误消息等问题。 为了帮助缓解这些问题，您可以采取以下一些步骤：

1. 重新启动游戏、主机或 PC：有时，简单的重新启动就可以解决连接问题。

2. 检查 Epic Games 服务器状态页面：通过访问 Epic Games 服务器状态页面（URL：epicgames.com/status），您可以检查是否存在任何持续的服务器问题。

3. 更改 DNS 设置：将 DNS 设置调整为不同的提供商有时可以提高连接稳定性。 请参阅您的设备文档或在线搜索特定于您的平台的说明。

4. 清除控制台缓存：清除控制台上的缓存可以帮助解决性能问题。 有关清除缓存的说明，请参阅主机的用户手册或支持网站。

5. 暂时禁用防火墙/VPN：防火墙或VPN有时会干扰游戏的连接。 暂时禁用它们可以帮助确定它们是否引起任何问题。

在停机期间，Epic Games 将执行关键的数据库更新和服务器维护，以确保 v27.11 更新的顺利部署。 在等待服务恢复期间，最好保持耐心。

要跟踪更新进度，请关注《堡垒之夜》状态 Twitter 账号，获取 Epic Games 的实时更新。 此外，Epic Games 状态页面还提供有关补丁部署阶段的信息，指示登录和比赛等各种服务何时处于“进行中”或“已解决”状态。

此特定更新的停机时间预计将持续大约四个小时，从 UTC 上午 09:00 到下午 01:00。 但是，请务必注意，可能会发生意外的扩展。 请关注 Epic Games 的官方 Twitter 更新，以获取最准确的信息。

常见问题解答：

问：《堡垒之夜》的 v27.11 更新是什么？

答：《堡垒之夜》的 v27.11 更新是一个修补程序，它带回了第 9 季和第 X 季中的流行武器、物品和游戏玩法。

问：Fortnite 服务器更新 v27.11 维护会持续多久？

答：v27.11 更新的 Fortnite 服务器维护预计将持续大约四个小时，从 UTC 时间上午 09:00 到下午 01:00。

问：如何修复“Fortnite 服务器没有响应”错误？

答：要修复“Fortnite 服务器没有响应”错误，您可以尝试重新启动游戏、检查 Epic Games 服务器状态页面、更改 DNS 设置、清除控制台缓存或暂时禁用防火墙/VPN。

问：在哪里可以获取《堡垒之夜》更新进度的实时更新？

答：您可以关注《堡垒之夜》状态 Twitter 账号，实时了解《堡垒之夜》的更新进度。 Epic Games 状态页面还提供有关补丁部署阶段的信息。