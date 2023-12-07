关于 Fortnite Winterfest 2023 的新细节浮出水面

关于备受期待的 2023 年《堡垒之夜》冬季盛会的各种新信息已经出现。 虽然 Epic Games 尚未确认官方日期，但来自信誉良好的消息来源的泄密和线索已经开始揭示一些令人兴奋的细节。

据 Fortnite 泄密者 ShiinaBR 称，Winterfest 预计将于 12 月中旬开始。 根据以往的规律，13月XNUMX日很可能是节日的开始日期。 这与去年 XNUMX 月 XNUMX 日开始的冬季节一致。

玩家还可以通过查看《堡垒之夜》物品商店抢先了解即将举行的活动。 冬季节物品，例如 Doggo 和 Reina 皮肤、假日火腿镐和派对喜爱表情，将在活动期间可供购买。

一项引人注目的泄露表明，2023 年《堡垒之夜》冬季节将在第 5 章第 1 季地图中引入一个全新的兴趣点 (POI)。 虽然有关 POI 的具体细节尚未公开，但这一添加必将为游戏带来新鲜的刺激。

然而，一个令人失望的消息是，今年可能不会有冬季节小屋。 ShiinaBR 确认标志性小屋不会在 2023 年冬季节回归。

就活动持续时间而言，Winterfest 预计将在 Epic Games 28.10 月份全公司假期结束后与《堡垒之夜》更新 2023 一起结束。 根据去年的日程安排，2 年 Fortnite Winterfest 很可能将于 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日结束。

随着期待的不断升温，玩家们热切地等待 Epic Games 官方确认 2023 年《堡垒之夜》冬季节的日期和更多细节。在此之前，粉丝们只能猜测并为这款热门大逃杀游戏中的节日主题盛宴做好准备。

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