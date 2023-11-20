新版 Firefox 版本：隐私和功能的全新提升

如果您一直在热切地等待开源网络浏览器 Firefox 的最新更新，那么请做好准备，您一定会印象深刻。 即将发布的版本不仅承诺增强隐私功能，而且还提供一系列令人兴奋的改进，以提升您的浏览体验。

其中一项突出的新增功能是“网站隐私首选项”选项，可在“隐私和安全”设置中找到。 这项新功能使用户能够决定网站是否可以出售或共享他们的个人数据。 通过激活此设置，您可以更加安心，因为您知道您的浏览会话信息不会被利用。

此外，Mozilla 还实施了全球隐私控制 (GPC)，这是一种自动机制，通知网站不要在多个司法管辖区出售或共享您的浏览信息。 GPC 在加利福尼亚州、科罗拉多州和康涅狄格州等州充当强大的“禁止销售”工具。 它还促进了定向广告的选择退出功能，并限制在各个地区（包括欧盟、英国、内华达州、犹他州和弗吉尼亚州）出售或共享个人数据。

但这并不是 Firefox 为用户准备的全部。 即将发布的更新标记为 Firefox 120，包含一系列旨在增强功能和用户体验的令人兴奋的功能。 以下是一些值得注意的内容：

1. 简化的数据导入：Ubuntu Linux 用户现在可以从通过 Snap 安装的 Chromium 无缝导入数据，从而扩展了兼容性和便利性。

2. 离线浏览模拟：用户可以利用新的开发工具功能来模拟离线浏览，从而实现不间断的生产力。

3. 增强安全性：Firefox 现在集成了来自操作系统根存储的 TLS 信任锚，增强了安全措施。 此功能在 Windows、MacOS 和 Android 上默认启用，您可以在“首选项”菜单中选择禁用它。

4. 增强的凭据管理：引入了键盘快捷键，以简化 about:logins 上凭据的编辑和删除，使流程更加高效。

5. 完善的隐私功能：Firefox 通过改进私有窗口并包含 ETP-Strict 隐私配置来优先考虑用户隐私，该配置可提供针对指纹识别的增强保护。

6.优化的观看体验：画中画模式得到了完善，同时专门针对Linux和Windows版本引入了新的角落捕捉功能，提供无缝的多任务体验。

常见问题解答：

问：新版 Firefox 何时可供下载？

答：Firefox 120的正式发布日期定为21年2023月XNUMX日，您可以从Firefox官方网站下载。

随着即将发布的 Firefox 版本，用户可以期待其浏览隐私、安全性和功能方面的重大飞跃。 拥抱即将到来的更新，并通过 Firefox 120 享受更加愉快和安全的在线体验。