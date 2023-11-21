EVE Online：先锋阿尔法测试宣布

CCP Games 刚刚宣布了备受期待的《EVE Online：先锋》的 alpha 测试，这是其即将推出的以 EVE 宇宙为背景的第一人称射击游戏。 此次测试将使玩家有机会在年底前上手游戏。

这项名为“First Strike”的 alpha 测试计划于 7 月 11 日至 XNUMX 日进行，旨在为 CCP Games 收集关键数据，以构建引人入胜的 FPS 体验并在未来为其提供支持。 此外，该测试还将对EVE宇宙本身产生直接影响。

在测试期间，玩家将有机会从全新的角度探索新伊甸园，并在新增的海盗叛乱层中进行激烈的地面战斗。 该功能是在最近的 Havoc 扩展包中引入的，有望为游戏玩法带来新鲜的活力。

所有 Omega 订阅者均可参与 alpha 测试，这意味着除了 EVE 订阅之外无需额外购买。 对于那些想要参加测试的人来说，可以通过 EVE Online 启动器轻松访问 Vanguard。

要了解有关 alpha 测试的更多信息并注册 Omega 订阅，玩家可以访问 EVE Vanguard 官方网站。 不要错过这个激动人心的机会，成为第一批体验《EVE Online：先锋》沉浸式世界的人。

常见问题解答

问：什么是《EVE Online：先锋》？

EVE Online：Vanguard 是 EVE 宇宙中即将推出的 FPS 模块，扩展了流行的 MMO EVE Online 的游戏体验。

问：《EVE Online：先锋》的 alpha 测试什么时候进行？

名为“First Strike”的 alpha 测试将于 7 月 11 日至 XNUMX 日进行。

问：谁可以参加 alpha 测试？

alpha 测试向 EVE Online 的所有 Omega 订阅者开放。

问：如何参加 alpha 测试？

要参加 alpha 测试，玩家需要订阅 Omega 并通过 EVE Online 启动器访问 Vanguard。

问：Alpha测试会对EVE宇宙产生什么影响？

alpha 测试不仅会为构建 FPS 提供有价值的数据，还会影响新伊甸园的结构，特别是新添加的海盗叛乱层。