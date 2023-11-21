Érudit：增强法语研究和开放获取能力

Érudit 的创立源于蒙特利尔大学信息科学研究生 Guylaine Beaudry 进行的研究。 认识到缺乏对魁北克科学期刊的远程访问后，Beaudry 的努力催生了 Érudit——这一基础设施后来发展成为一个研究强国。 Érudit 总经理 Tanja Niemann 将其描述为“不仅是一个生产项目，而且是一个重要的研究基础设施。”

Érudit 最初是蒙特利尔大学出版社五种期刊的平台，自成立以来已经走过了漫长的道路。 它的重点不仅仅是在线提供文本； 它确保格式可以在各种设备上建立索引和读取。 “我们在过去 25 年里已经建立了坚实的基础和清晰的愿景，为未来做好了准备，”Niemann 说道。

由于对其服务的兴趣日益浓厚，Érudit 通过与其他期刊和大学合作扩大了其范围。 2004年，蒙特利尔大学、拉瓦尔大学和蒙特利尔魁北克大学组成了一个联盟，以支持魁北克研究期刊的出版。 多年来，Érudit 不断发展，于 2017 年推出了第四个版本。“随着技术环境的变化，我们必须不断改进，以实现更好的索引和可访问性，”Érudit 传播顾问 Gwendal Henry 指出。 每年，Érudit 的馆藏中都会添加 10,000 篇新文章和历史记录。

Érudit被加拿大创新基金会视为加拿大主要基础设施之一，在人文研究领域占有重要地位。 “文本成为人文学科的研究对象，”尼曼解释道。 Érudit 与其合作伙伴一起建立了一个可通过 Calcul Québec 访问的可利用文本语料库。

＃＃＃ 常问问题

**什么是Érudit？**

Érudit 是一个研究基础设施，提供对魁北克科学期刊的远程访问。 它已发展成为加拿大法语研究的重要平台，拥有大量文章和历史记录。

**Érudit 如何支持研究？**

Érudit 不仅使研究文章易于访问，还确保其格式可在不同设备上进行索引和阅读。 该平台不断提高其技术能力，以增强参考和可访问性。

**Érudit 如何为科学界做出贡献？**

Érudit 在稳定和延续法语社区小型独立期刊的工作方面发挥着关键作用。 它与大学图书馆和其他利益相关者的合作有助于保持这些期刊的活力。

**Érudit 如何确保开放获取？**

Érudit 上大约 97% 的文本都可以免费访问。 剩下的 3% 需要图书馆订阅，这样资金就可以重新用于支持期刊的运营成本。

**Érudit的未来是什么？**

Érudit 旨在将影响力扩大到魁北克地区以外，成为加拿大各地人文社会科学期刊的国家平台。 它寻求通过整合与其类似的举措来加强独立的开放获取出版物。

＃＃ 结论

在过去 25 年里，Érudit 已转变为一个重要的研究中心，为法语研究提供支持并促进开放获取。 通过提供可靠且可免费访问的内容，Érudit 扩大了魁北克科学期刊在全球的知名度和影响力。 Érudit 坚定不移地致力于支持当地期刊和社区，努力确保公共资金适当地奖励期刊团队的宝贵贡献，从而促进高质量研究的产生。