《命运 2》迎来白狼：新一轮合作浪潮

《命运2》的玩家们，欢呼吧！ Bungie 刚刚宣布与 CD Projekt Red 的著名角色扮演游戏《巫师 3》进行激动人心的合作。推出了三款新的盔甲套装，为玩家带来独特的体验，让您扮演标志性的利维亚杰洛特。 然而，有一个问题：这些新皮肤的推出正值《命运 2》经历多年来的最低点。

Bungie 在一份新闻稿中透露了这一游戏内合作的到来，恰逢 28 月 XNUMX 日的愿望季节。“守护者可以使用受利维亚杰洛特启发的新化妆品变身怪物杀手，”Bungie 宣布。 除了盔甲装饰品之外，玩家还可以期待幽灵壳、飞船、麻雀、表情和终结者来完成跨界体验。

虽然盔甲套装的具体定价细节尚未披露，但过去的合作（例如与《刺客信条》）的合作价格通常为每套 20 美元。 如果同样适用于此，玩家可以预计花费 60 美元来获得所有三套，甚至不考虑幽灵外壳和其他物品的成本。 值得注意的是，之前的联动套装无法使用游戏内货币购买，这意味着真正的金钱是获得它们的唯一途径。

对于《巫师》系列的粉丝来说，这些新皮肤无疑很有吸引力。 然而，它们的推出正值《命运 2》最具挑战性的时期。这款游戏经历了动荡的一年，最终导致 Bungie 决定裁员 100 名员工，收入未达到预期 45%，并推迟了《The Final Shape》的推出扩大三个月。 由于 Steam 上的玩家数量处于历史最低水平，社区内现有的不满情绪只会不断升级。

当我们展望“愿望季节”时，它有望解开五年前的《命运 2》之谜，但游戏的未来却笼罩着不确定性。 昂贵的盔甲套装问题仍然是社区的痛点。 为了缓解一些不满，《命运 2》去年 XNUMX 月免费提供了一套新的盔甲套装。 然而，正如《福布斯》撰稿人保罗·塔西所强调的那样，无论新系列的视觉吸引力如何，在员工裁员后这么快说服玩家投资另一项合作无疑是一项具有挑战性的任务。

常见问题解答：

1. 新的巫师风格盔甲套装要多少钱？

确切的定价细节尚未透露，但根据过去的合作情况，玩家可以预计这些套装的售价约为每套 20 美元。

2. 防具套装可以使用游戏内货币购买吗？

不可以，传统上交叉套装只能用真钱购买，不能用游戏内货币购买。

3. 为什么《命运2》面临挑战？

《命运 2》经历了动荡的一年，包括裁员、未达到收入预期以及扩张延迟。

4. 针对玩家的不满采取了哪些措施？

为了平息一些愤怒，《命运 2》在 XNUMX 月份免费提供了一套新的盔甲套装。