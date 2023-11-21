埃隆·马斯克就广告商流失问题对媒体事务提起诉讼

在经历了广告商的大量外流之后，亿万富翁企业家埃隆·马斯克最近对进步监管组织 Media Matters 提起诉讼。 该诉讼称，Media Matters 歪曲了广告出现在马斯克平台 X 上极端主义内容旁边的可能性。据马斯克称，Media Matters 故意制作和传播误导性图像，这些图像在新纳粹和白人民族主义内容旁边错误地描绘了广告商的帖子。 然后，这些经过处理的图像被呈现为 X 上典型用户体验的代表。马斯克声称，其目标是让广告商远离该平台，从而使 X 公司陷入瘫痪。

该诉讼于周一向美国德克萨斯州北区地方法院提起，将 Media Matters 及其高级调查记者 Eric Hananoki 列为被告。 马斯克寻求司法命令，迫使媒体事务从其网站上删除该分析。 此外，诉讼还指控 Media Matters 干扰 X 的广告商合同、破坏经济关系并贬低 X 公司。

首席执行官 Linda Yaccarino 为 X 提供了支持，并为该社交媒体网站进行了辩护，强调了 Media Matters 分析的准确性。 她表示，真正的 X 用户没有看到来自 IBM、Comcast 或 Oracle 等主要品牌的广告以及 Media Matters 报告中强调的内容。

鉴于这起诉讼，德克萨斯州总检察长 Ken Paxton 宣布对 Media Matters 进行调查，以确定他们对 X 内容的研究是否可以根据德克萨斯州法律归类为潜在的欺诈活动。 帕克斯顿将该组织称为“激进左翼组织”，并对他们据称试图限制参与公共广场的行为表示担忧。

在马斯克发表有争议的反犹太主义言论，支持犹太社区宣扬“对白人的仇恨”的说法后，广告商纷纷撤离 X。 作为回应，迪士尼、派拉蒙和华纳兄弟探索频道（CNN 母公司）等主要品牌迅速停止在该平台上投放广告。

马斯克此前曾嘲笑对媒体事务采取法律行动，声称即将发起“热核诉讼”。 他发誓不仅要针对 Media Matters，还要针对参与他所说的针对 X Corp 的“欺诈性攻击”的任何个人或实体。

为了回应马斯克的威胁，媒体事务发表了一份声明，承诺为自己辩护，将马斯克描述为一个试图压制准确报道的恶霸。 该组织强调，马斯克本人承认存在媒体事务所识别的亲纳粹内容旁边的广告，并表示相信如果采取法律行动，他们将取得胜利。

常见问题解答

什么是媒体事务？ Media Matters 是一个进步的监督组织，负责分析和监控媒体内容，特别是关于偏见和错误信息的内容。 X是什么？ X 是埃隆·马斯克 (Elon Musk) 拥有的社交媒体平台。 为什么主要广告商离开了X？ 在埃隆·马斯克发表有争议和反犹太主义的言论后，各大品牌放弃了在 X 上做广告。 马斯克对 Media Matters 提起诉讼的目的是什么？ 马斯克的诉讼旨在让 Media Matters 对他认为是故意将广告商赶出 X 并抹黑该平台的活动负责。 媒体事务有何回应？ Media Matters 发誓要捍卫自己，防止他们认为有人企图压制他们的准确报道和分析。