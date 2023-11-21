反击网上错误信息：X 针对媒体事务提起诉讼

社交媒体平台 X（前身为 Twitter）已对左倾压力组织 Media Matters for America 采取法律行动。 该诉讼指控 Media Matters 操纵数据，试图通过将其与反犹太主义内容联系起来来破坏该平台的声誉。

Media Matters的分析发布后，苹果、迪士尼、IBM、康卡斯特等大公司暂停了在X上的广告投放，这促使X创始人埃隆·马斯克威胁要对Media Matters提起诉讼，此举遭到批评来自倡导团体，称他为恶霸。

该诉讼在德克萨斯州提起，声称 Media Matters 故意捏造并展示广告商在 X 上发布的帖子图像以及新纳粹和白人民族主义内容。 X 表示这些经过处理的图像并不代表其平台上的典型用户体验。

此外，X 澄清康卡斯特、甲骨文和 IBM 的广告仅与 Media Matters 选择的仇恨内容一起出现，真正的 X 用户不会看到。 X 首席执行官琳达·雅卡里诺 (Linda Yaccarino) 强调，事实与 Media Matters 声称的相去甚远。

作为对这些指控的回应，欧盟委员会、华纳兄弟探索公司、派拉蒙和狮门影业都已撤回了 X 的广告活动。埃隆·马斯克发誓要对 Media Matters 采取法律行动进行报复，称其为对 X 的“欺诈性攻击”。公司。

与此同时，媒体事务为其行动辩护，这是其打击媒体中保守派错误信息的使命的一部分。 该组织将自己描述为一个进步的研究和信息中心，负责分析和纠正错误的叙述。

这场争议引起了社交媒体领域之外的关注。 德克萨斯州共和党总检察长肯·帕克斯顿 (Ken Paxton) 已启动对媒体事务 (Media Matters) 潜在欺诈活动的调查，将该组织标记为“激进的反言论自由组织”。 帕克斯顿致力于确保公众不会被他认为的左翼限制言论自由的计划所欺骗。

随着这场法律战的展开，解决在线错误信息和维护数字平台的完整性仍然至关重要。 此案引发了人们对倡导团体追求真相的责任及其策略的潜在后果的质疑。

常见问题解答

问：X是什么？



X 是一个社交媒体平台，以前称为 Twitter。

问：什么是美国的媒体事务？



“美国媒体事务”是一个左倾压力组织，旨在打击美国媒体中的保守派错误信息。

问：X 为何对 Media Matters 提起诉讼？



X 对 Media Matters 提起诉讼，指控该组织操纵数据，试图通过将其与反犹太主义内容联系起来来破坏该平台的声誉。

问：哪些公司暂停了在 X 上的广告？



根据 Media Matters 的分析，苹果、迪士尼、IBM 和康卡斯特等公司暂停了在 X 上的广告投放。

问：媒体事务有何回应？



在埃隆·马斯克威胁要提起诉讼后，《媒体事务》批评他是恶霸。 他们坚称，他们的行动是打击保守派错误信息的使命的一部分。

问：德克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿发起的调查是什么？



德克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿 (Ken Paxton) 已对 Media Matters 展开调查，调查其针对 X 的指控是否存在潜在欺诈活动。他将 Media Matters 称为“激进的反言论自由组织”。

问：这个案例有什么亮点？



这场法律之战凸显了解决网上错误信息的重要性，并提出了关于倡导团体追求真相的责任及其策略的潜在后果的问题。