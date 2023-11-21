埃隆·马斯克：从《雷神之锤》玩家到游戏爱好者

亿万富翁企业家和技术梦想家埃隆·马斯克最近因声称自己是世界上最好的《雷神之锤》玩家之一而成为头条新闻。 虽然有些人可能认为这只是夸大其词，但有证据支持马斯克在 1990 世纪 XNUMX 年代的游戏能力。

马斯克是在接受播客莱克斯·弗里德曼 (Lex Fridman) 采访时发表这一声明的，他在采访中谈到了他对游戏的热爱，尤其是对《暗黑破坏神 4》的痴迷。据马斯克称，玩电子游戏是一种放松方式，可以让他平息头脑中的混乱。

尽管马斯克承认自己的反应能力可能不如以前，但他仍深情地回忆起自己作为《雷神之锤》玩家的日子。 他甚至声称在美国早期的一场付费电子竞技锦标赛中赢得了奖金，他的团队获得了第二名。

尽管一些怀疑论者可能怀疑马斯克的技能，但有可靠的消息来源记得他当时的情况。 Dennis Fong（又名“Thresh”）是一位著名的电子竞技先驱，也是 90 年代最优秀的《雷神之锤》玩家，他证实马斯克经常在同一台《雷神之锤》服务器上玩游戏。 Fong 将马斯克描述为一名“OG”玩家，并承认虽然他可能不是最好的，但他仍然是合法的。

不幸的是，由于缺乏那个时代的全面记录，很难提供马斯克在雷神之锤取得的成就的具体证据。 然而，很明显，他花了无数的时间沉浸在游戏中，并与著名的玩家并肩作战。

尽管随着时间的推移，马斯克的游戏技能可能已经衰退，但他对视频游戏的热情依然存在。 他表达了自己目前对《暗黑破坏神 4》的痴迷，尤其是作为德鲁伊角色击败莉莉丝的挑战。 马斯克甚至提供了一些游戏建议，表明拥有闪电球的魔法师职业是目前最强大的。

因此，无论埃隆·马斯克是否真的是世界上最好的《雷神之锤》玩家之一，不可否认的是他长期以来对游戏的热爱。 作为科技行业的影响力人物，马斯克对游戏世界的洞察为科技与娱乐的交叉提供了独特的视角。

常见问题解答

埃隆·马斯克真的是世界上最好的《雷神之锤》玩家之一吗？

尽管人们对埃隆·马斯克的说法存在一些怀疑，但顶级《雷神之锤》玩家 Dennis Fong 等可靠消息来源证实，马斯克在 90 年代是《雷神之锤》服务器上的活跃玩家。

埃隆·马斯克在雷神之锤锦标赛中赢过钱吗？

埃隆·马斯克声称，他在美国早期的一场付费电子竞技锦标赛中赢得了奖金。 但由于缺乏那个时代的记录，这一说法并无具体证据证实。

埃隆·马斯克最喜欢的电子游戏是什么？

目前，埃隆·马斯克正沉迷于《暗黑破坏神4》。他特别提到了作为德鲁伊角色击败莉莉丝的挑战，并提供了游戏建议，暗示拥有闪电球的魔法师职业是目前最强大的。

埃隆·马斯克还在玩《雷神之锤》吗？

不，马斯克不再积极玩雷神之锤了。 他已将注意力转向其他电子游戏，尤其是《暗黑破坏神 4》。

电子游戏对埃隆·马斯克的生活有何贡献？

埃隆·马斯克将电子游戏视为平息内心混乱的一种方式。 他在玩游戏中找到了放松和享受，甚至将击败虚拟恶魔比作克服现实生活中的挑战。