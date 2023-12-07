《Elden Ring》的惊人成功：FromSoftware 感到困惑

简介： 尽管动作角色扮演游戏《Elden Ring》取得了巨大成功，但 FromSoftware 团队仍不确定其受欢迎的确切原因。 《Elden Ring》的制作人北尾泰宏 (Yasuhiro Kitao) 在最近于日本举行的 2023 年 PlayStation 合作伙伴奖上对这款游戏的巨大销量表示惊讶。 FromSoftware 以致力于创造有趣且有价值的游戏而闻名，并不打算因《Elden Ring》的成功而改变其开发方法。

《Elden Ring》是一款广受好评的游戏，让粉丝和行业专家都惊叹不已。 随着这款游戏迎来两周年纪念日，FromSoftware 的开发人员尚未充分分析其令人难以置信的成功背后的原因。 北尾表示，团队无法理解玩家的热烈反应以及游戏所取得的前所未有的销量。

FromSoftware 始终奉行一种以创造他们个人认为有趣且有意义的游戏为中心的理念。 尽管《Elden Ring》取得了巨大成功，但这一基本方法将保持不变。 该工作室不会通过追逐新的热门游戏来复制游戏的成就。

《Elden Ring》的非凡表现使其成为 FromSoftware 迄今为止最成功的游戏。 该游戏一年内全球销量达到 20 万份，销量超过了整个《黑暗之魂》系列的销量总和。 负责欧洲和美国市场的发行商万代南梦宫预计，《Elden Ring》的胜利将为即将推出的《装甲核心6》创造破纪录的销售数字。

虽然《Elden Ring》DLC 的细节仍然笼罩在神秘之中，但制作人已向粉丝保证其开发进度正在稳步推进。 虽然 DLC 的具体发布日期尚未公布，但忠实粉丝们可以热切期待扩展包，这将增强他们对游戏的热爱和投入。

鉴于《Elden Ring》取得了惊人的成功，粉丝和玩家都热切地期待着 FromSoftware 的未来。 随着工作室继续专注于提供植根于其创意愿景的迷人体验，游戏社区可以期待创新且引人入胜的内容，从而再次激发他们的想象力。

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