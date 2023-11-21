Docker-OSX 的未来：驾驭不断变化的 MacOS 格局

Docker-OSX 项目彻底改变了在 Linux 或 Windows 系统上创建 Hackintosh 环境的能力。 通过利用 Docker 镜像，用户可以轻松运行 MacOS，尽管其严格的软件许可证限制了对 Apple 品牌硬件的安装。 正如我们在 2021 年的早期报告中提到的那样，这个有争议的项目引发了围绕其合法性的争论[^来源]。

然而，由于 MacOS 操作系统的发展，Docker-OSX 的未来可能会面临危险。 随着 Apple 向 Apple Silicon 的过渡以及系统中不再使用 Intel x86_64 架构，Docker-OSX 面临着一条不确定的道路。 虽然 MacOS Sonoma (14) 仍然支持 x86_64，但 Apple 最终可能会在未来版本（例如 MacOS 15 或 16）中删除此支持。

这种转变给依赖 x86_64 系统的 Docker-OSX 用户带来了重大挑战。 使用仅 Apple Silicon 的 MacOS 映像运行 Docker-OSX 需要基于 AArch64 的 ARM 系统，可能具有与最低端 Apple Silicon（M8.5 的 ARMv1-A）兼容的 ISA 扩展级别。 这种转变可能会使在 Linux 和潜在的 Windows 系统上运行 Docker-OSX 变得复杂化并增加成本，从而偏离其当前的可访问性。

我们很乐意听取 Docker-OSX 用户的经验以及他们对这一即将发生的变化的计划。 您是否准备好接受向 Apple Silicon 的过渡，或者是否会探索其他方法来继续在基于 x86_64 的系统上运行 MacOS？ 与我们分享您的见解和策略。

常见问题

1. Docker-OSX 合法吗？

虽然 Docker-OSX 允许在非 Apple 硬件上运行 MacOS，但它在技术上违反了 Apple 的软件许可条款。 然而，该项目的开发商 Sick Codes 主要向参与 Apple Bug Bounty 计划的安全研究人员推销该项目。 这个灰色区域使得 Docker-OSX 的运行相对不受挑战。

2. Docker-OSX 可以在未来的 Linux 和 Windows 系统上运行吗？

Docker-OSX 与未来 Linux 和 Windows 系统的兼容性将很大程度上取决于对 Apple Silicon 和基于 ARM 架构的支持。 与在基于 x64_86 的系统上运行相比，在基于 AArch64 的系统上运行 Docker-OSX 预计会更加复杂，并且成本可能更高。

3. 有哪些替代方案可用于在非 Apple 硬件上运行 MacOS？

虽然 Docker-OSX 是一种流行的选择，但还有其他替代方案可以在非 Apple 硬件上运行 MacOS。 其中包括 VMWare 或 VirtualBox 等虚拟机软件，以及有助于 Hackintosh 设置的社区驱动项目（例如 OpenCore 和 Clover）。

4. 我如何及时了解 Docker-OSX 的未来发展？

为了及时了解 Docker-OSX 的进展以及对新兴 MacOS 版本和硬件架构的适应性，我们建议关注 Sick Codes 的官方渠道，包括他们的 GitHub 存储库以及其中发布的任何相关公告或更新。