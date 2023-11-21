EA FC 24 Prime Gaming Pack 2：相同的旧奖励，如何领取

EA Sports 和 Amazon Prime 24 月份的 EA FC 2 Prime Gaming Pack 19 内容平淡，再次令粉丝们失望。 这一合作关系始于《FIFA 24》，旨在为每位订阅 Amazon Prime 的 EA FC 1 玩家提供每月 Prime 游戏包。 然而，这个月的奖励并不比上个月收到的平淡无奇的第一包好多少。

为了在《Ultimate Team》流行的黑色星期五活动之前吸引玩家，EA 未能提高奖励的质量。 吸引优秀球员的机会保持不变，因为球员数量、球员选秀权和消耗品都减少了。

那么，您对 24 年 2 月推出的 EA FC 2023 Prime Gaming Pack 20 有何期待？ 奖励包括租借 4 场游戏的 Heung-Min Son 稀有黄金玩家物品、1 个稀有黄金玩家物品、81 个 6+ 玩家精选以及 XNUMX 个稀有消耗品。 不幸的是，没有什么值得期待的惊喜或改进。

要领取 EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 奖励，您有多种选择。 首先，前往 Prime Gaming 并搜索 EA FC 24。如果您不是 Amazon Prime 订户，则可以注册免费试用。 找到包裹后，点击“立即领取”按钮并确认您要使用的 Amazon Prime 帐户。 允许艺电访问您的 Amazon Prime 帐户以链接这两个帐户。 最后，在您的主机或手机上登录 EA FC 24 Ultimate Team，奖励就在等待您打开。

或者，您也可以通过 Twitch 单击屏幕右上角的 Prime Loot 图标来领取该包。 查找 EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 并按照上述相同步骤操作。

常见问题解答：

问：EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 中的奖励比之前的包更好吗？

答：不幸的是，奖励保持不变，在玩家、玩家选择或消耗品方面没有任何改进。

问：我如何领取 EA FC 24 Prime Gaming Pack 2？

答：您可以通过访问 Prime Gaming 或 Twitch 的 Prime Loot 来领取该包。 按照文章中概述的步骤领取奖励。