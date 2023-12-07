在 EA FC 24 中获得阿达玛·特拉奥雷球员时刻卡的新机会

摘要：FIFA 球员现在有机会在 EA FC 24 中为他们的终极球队获得一张特殊的阿达玛·特拉奥雷球员时刻卡。本文探讨了球员球队建设挑战的要求和估计成本，并强调了解锁这张多功能卡的价值。

EA FC 24 中的阿达马·特拉奥雷球员时刻小队建设挑战赛有两个简单的任务，初学者和老手都可以完成。 第一项任务要求球队中至少包括一名来自西班牙的球员和一名状态良好的球员，球队评分最低为83。第二项任务要求球队至少包括一名来自英超的球员，球队评分最低为86 XNUMX.

为了估算完成此挑战的成本，玩家可以查看所需玩家的当前市场价格。 通过从市场上购买所有必要的卡，可以花费大约 120,000 个硬币来完成 SBC。 不过，玩家还可以选择使用现有 Ultimate Team 收藏中的卡牌，或者通过参加 EA FC 24 中的小队战斗和分区对手等模式来赚取更多素材。

完成 Adama Traore 球员时刻 SBC 是非常值得的，因为玩家将解锁一张 87 级 RWB 卡，该卡也可以用作 ST、RM 或 RW。 这张卡提供了极大的位置灵活性以及令人印象深刻的统计数据，包括 95 步速，使其成为 Ultimate Team 中最快的物品之一。 此外，该卡还具有“快步”游戏风格+，这在当前版本中非常有效。 考虑到这些属性，该卡的价值超过了获得它所需的投资。

我们鼓励玩家利用这个机会将阿达玛·特拉奥雷球员时刻卡添加到他们的终极球队中。 它不仅提供了各种职位的多功能性，而且还以其卓越的属性提供了竞争优势。 不要错过这个在 EA FC 24 中强化团队的机会。

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