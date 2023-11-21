《消逝的光芒 2》与《荣耀战魂》携手推出史诗级联动活动

开放世界合作僵尸跑酷游戏《消逝的光芒 2 保持人类》与热门动作游戏《荣耀战魂》联手，这是一次激动人心的合作，肯定会让世界各地的游戏玩家兴奋不已。 此次合作推出了令人兴奋的跨界活动，为玩家提供前所未有的独特游戏体验。

在为期两周的活动中，《消逝的光芒 2》的玩家将遇到《荣耀战魂》中的强大战士，包括剑圣、守望者和狂战士。 参与激烈的战斗并击败这些传奇战士将解锁令人兴奋的奖励，从而增强您的游戏体验。 为史诗般的战利品做好准备，例如狂战士手斧武器和蓝图、时尚的狂战士服装，甚至维京派滑翔伞。 这些独家商品不容错过。

无论您是《消逝的光芒 2》《Stay Human》的粉丝，还是《荣耀战魂》的忠实玩家，这项跨界活动都为您提供了拓展游戏视野的绝佳机会。 沉浸在充满跑酷风格的僵尸生存世界中，同时与广受好评的动作游戏中的标志性战士较量。

《消逝的光芒 2》《Stay Human X For Honor》联动活动现已上线，将于 5 月 4 日之前在 PlayStation 5、PlayStation XNUMX、Xbox 和 PC 上发售。 不要错过加入冒险并解锁专属奖励的机会，这将提升您的游戏体验。

常见问题

1. 我可以在任何平台上参加《消逝的光芒 2 Stay Human X For Honor》联动活动吗？

是的，该活动适用于 PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox 和 PC 玩家。

2. 击败《荣耀战魂》中的战士可以获得什么奖励？

通过击败剑圣、守望者和狂战士，玩家可以解锁令人兴奋的奖励，例如狂战士手斧武器和蓝图、狂战士服装、维京派滑翔伞等等。

3. 跨界活动什么时候结束？

《消逝的光芒 2》《Stay Human》X《荣耀战魂》联动活动将持续到 5 月 XNUMX 日，让玩家有充足的时间参与并获得专属奖励。