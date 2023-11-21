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黑色星期五期间公布新 DualSense 控制器优惠

By曼波布雷西亚

Nov 21, 2023
黑色星期五期间公布新 DualSense 控制器优惠

在令人兴奋的黑色星期五销售周期间，PlayStation 粉丝们一直在热切等待一件事——DualSense 控制器的发布。 终于，等待结束了，游戏玩家现在可以在英国精选零售商处购买这款创新控制器，起价仅为 38.99 英镑。 Xbox 粉丝也不必感到被冷落，因为 Xbox 控制器也可以在有限的时间内以相同的价格购买。

对于那些计划在这个黑色星期五在 ShopTo 上购物的人来说，还有更诱人的优惠正在等待着。 除了售价 39.85 英镑的 DualSense 控制器外，购物者还将收到一张 5 英镑的礼品卡。 这是以优惠价格购买这款备受追捧的控制器的绝佳机会，同时还能享受一点额外的奖励。

黑色星期五带来了众多令人兴奋的优惠，游戏爱好者不应错过这个升级游戏体验的机会。 除了 DualSense 控制器优惠外，其他几款 PlayStation 产品也有超值折扣。 Midnight Black DualSense 控制器目前可享受 35% 的折扣，而 Cosmic Red、Nova Pink 和 Starlight Blue 版本均享受 40% 的折扣，每款售价为 64.99 英镑。

但这还不是全部！ 黑色星期五还为那些一直关注 PlayStation 5 游戏机的人提供了一个独特的机会。 ShopTo 目前提供带有光驱的 PlayStation 5，售价仅为 359.95 英镑——令人难以置信地降低了 110 英镑。 此次优惠不包括游戏，但对于那些寻求捆绑优惠的人来说，还有更多选择。

常见问题解答：

问：在哪里可以找到 DualSense 控制器优惠？
答：DualSense 控制器优惠可以在英国的指定零售商以及 ShopTo 网站上找到。

问：我可以通过在 ShopTo 上购买 DualSense 控制器来获得礼品卡吗？
答：是的，如果您在黑色星期五在 ShopTo 上购买 DualSense 控制器，您将在购买时收到一张 5 英镑的礼品卡。

问：黑色星期五期间还有其他 PlayStation 优惠吗？
答：是的，除了 DualSense 控制器优惠外，带光驱的 PlayStation 5 游戏机还有折扣，以及各种 DualSense 控制器颜色的折扣价格。

By 曼波布雷西亚