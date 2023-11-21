Dota 2 的最新补丁带来了平衡性变化和令人兴奋的更新

在 7.42 月底国际邀请赛 (TI) 结束后，Valve Software 发布了备受期待的 Dota 2 2023e 补丁。 虽然一些玩家可能希望进行更广泛的更改，但本次更新的重点是平衡性调整和数量调整。 然而，它确实解决了某些力量英雄在 TI XNUMX 元游戏中的主导地位，例如钢背兽、混沌骑士和裂魂者。

从头到尾控制游戏的坦克、高伤害力量英雄在这个补丁中得到了急需的削弱。 钢背兽以其阿哈利姆神杖融入血石的造型而闻名，其羽毛喷雾的最大伤害已降低。 此外，他的阿哈利姆碎片技能“毛球”现在具有更短的施法距离和更长的冷却时间。 钢背兽的 20 级天赋增加了羽毛喷射堆叠伤害，也被削弱了。

混沌骑士是热门的进位角色，他的可持续性和农业能力已经发生了调整。 混沌打击对小兵的吸血惩罚有所增加，同时幻影的法力消耗也显着增加。 这些变化旨在降低他早期的游戏统治力，并使他更难骚扰在线上的对手。

TI 2023 英雄灵魂破坏者的黑暗冲锋技能和阿哈利姆神杖升级面临削弱。 黑暗冲锋的冷却时间增加，使其不太方便设置ganks。 他的另一个标志性技能“大猛击”针对小兵的能力也被削弱，这使得“碎灵者”清除波浪变得更具挑战性。

除了这些调整之外，7.42e 补丁还为一些敏捷和智力英雄提供了增益，这些英雄被力量英雄的统治地位所掩盖。 卓尔游侠、谜团、狮子、狼人和伐木机的技能和能力都得到了增强，使他们在元游戏中更加可行。

除了英雄改动之外，本次补丁还对热门和冷门物品进行了调整。 TI 期间常见的迈达斯之手和魔龙之心已被削弱以降低其威力。 与此同时，游戏早期未充分利用的战斗物品也得到了增强，提高了它们在比赛中的相关性和可行性。

通过这些平衡变化和更新，Dota 2 社区可以期待元游戏的转变，为新策略和英雄选择提供机会。 7.42e 补丁中所做的调整旨在为即将到来的 ESL One Kuala Lumpur 2023 锦标赛创造更加动态和多样化的游戏体验，其中 12 支队伍将争夺 1 万美元奖金池的份额。

常见问题解答

问：热门力量英雄有何变化？

答：钢背兽、混沌骑士和裂魂者都受到了削弱，以降低他们在元游戏中的统治地位。 钢背兽的羽毛喷雾伤害和天赋加值已降低，混沌骑士对小兵的吸血受到惩罚，而裂魂者的冲锋和终极技能的冷却时间也有所增加。

问：哪些敏捷和智力英雄得到了增强？

答：卓尔游侠、谜团、狮子、狼人和伐木机都获得了增益，以增强他们的技能和能力，使他们在游戏中更加可行。

问：是否有任何物品被削弱或抛光？

答：是的，像迈达斯之手和魔龙之心这样的热门物品已经被削弱，而像永恒裹尸布、弗拉基米尔的祭品和帕维斯这样不太常用的战斗物品也得到了增强，提高了它们在比赛中的效率。