沃尔玛有类似prime的东西吗？

在在线购物领域，亚马逊 Prime 已成为便利和福利的代名词。 凭借其快速运输、独家优惠和流媒体服务，难怪许多客户纷纷涌入成为 Prime 会员。 但沃尔玛呢？ 这家零售巨头是否有类似的产品来与亚马逊 Prime 竞争？ 让我们来看看吧。

沃尔玛+：主要竞争对手？

沃尔玛于 2020 年 XNUMX 月推出了自己的订阅服务，名为 Walmart+。虽然它的目标是提供与 Amazon Prime 类似的体验，但也存在一些关键区别。 Walmart+ 为符合条件的商店商品提供无限制免费送货服务、燃油折扣以及特定商店中 Scan & Go 的便利性。 但是，它不包括 Amazon Prime Video 或音乐流媒体等流媒体服务。

常见问题解答：

1. Walmart+ 的费用是多少？

Walmart+ 会员价格为每月 12.95 美元或每年 98 美元，比亚马逊 Prime 的年费 119 美元略便宜。

2. Walmart+随处可见吗？

Walmart+ 在美国可用，但某些功能的可用性可能会因您所在的位置而异。

3.沃尔玛+有什么好处？

Walmart+ 为符合条件的商品提供无限制的免费送货服务、参与加油站的燃油折扣以及通过 Scan & Go 进行店内购物的便利。

4. 我可以取消我的 Walmart+ 会员资格吗？

是的，您可以随时取消您的 Walmart+ 会员资格。 但需要注意的是，会员费不可退还。

PaaS

虽然 Walmart+ 确实提供了一些可以与 Amazon Prime 相媲美的福利，但它在流媒体服务方面存在不足。 如果您主要寻求快速运输和店内优惠，Walmart+ 可能是一个合适的选择。 然而，如果您对包含流媒体娱乐在内的更全面的套餐感兴趣，亚马逊 Prime 仍然是首选。 最终，两者之间的决定将取决于您的个人喜好和需求。