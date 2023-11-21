带状疱疹疫苗可以阻止您感染带状疱疹吗？

带状疱疹，也称为带状疱疹，是由水痘带状疱疹病毒引起的一种痛苦的病毒感染，该病毒与引起水痘的病毒相同。 它通常影响老年人和免疫系统较弱的人。 好消息是有一种疫苗可以预防带状疱疹，但它能保证完全保护吗？ 让我们深入探讨这个问题，探究事实。

带状疱疹疫苗被称为 Zostavax，自 2006 年获得美国食品和药物管理局 (FDA) 批准以来已被广泛使用。然而，2017 年推出了一种更有效的疫苗，称为 Shingrix，目前已成为预防带状疱疹的首选疫苗。 这两种疫苗的作用都是增强免疫系统对水痘带状疱疹病毒的反应。

虽然带状疱疹疫苗可显着降低患带状疱疹的风险，但它并不能提供完全的免疫力。 根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的数据，Shingrix 疫苗预防带状疱疹的有效性约为 90%。 这意味着即使您已经接种了疫苗，您仍有很小的机会感染。 然而，如果您在接种疫苗后确实感染了带状疱疹，症状通常会更轻微，病程也会更短。

常见问题解答：

问：谁应该接种带状疱疹疫苗？

答：CDC 建议 50 岁及以上的成年人接种 Shingrix 疫苗，无论他们之前是否患过带状疱疹或接种过之前的疫苗 Zostavax。

问：需要注射多少剂量的疫苗？

答：Shingrix 疫苗分两剂接种，第二剂在第一剂后 2 至 6 个月接种。

问：有副作用吗？

答：与任何疫苗一样，带状疱疹疫苗也会引起副作用，包括注射部位酸痛、肌肉疼痛、疲劳和头痛。 这些副作用通常是轻微且暂时的。

总之，虽然带状疱疹疫苗不能保证完全预防带状疱疹，但它在降低感染风险方面非常有效。 强烈建议 50 岁及以上的人接种疫苗，以尽量减少带状疱疹症状的严重程度和持续时间。 请咨询您的医疗保健提供者，以确定带状疱疹疫苗是否适合您。