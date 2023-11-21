新冠疫苗会失效吗？

随着 COVID-19 大流行的不断发展，有关疫苗有效性和寿命的问题变得越来越重要。 随着新变种的出现以及自最初疫苗接种活动以来时间的流逝，许多人想知道新冠疫苗提供的保护是否会随着时间的推移而减弱。 在本文中，我们将探讨这个主题并提供一些常见问题的答案。

什么是疫苗功效？

疫苗功效是指疫苗预防特定疾病的有效性。 它通常以百分比表示，并通过临床试验和现实世界研究确定。 功效可能会因研究人群、病毒变种以及接种疫苗后经过的时间等因素而有所不同。

新冠疫苗会失效吗？

虽然新冠疫苗已被证明在预防严重疾病、住院和死亡方面非常有效，但研究表明，它们提供的保护可能会随着时间的推移而减弱。 这并不意味着疫苗完全无效，而是它们预防感染或轻微症状的能力可能会随着时间的推移而减弱。

为什么疫苗效力会降低？

随着时间的推移，疫苗有效性的下降可归因于多种因素。 原因之一是免疫反应在几个月内减弱，这是接种疫苗后的自然现象。 此外，新变种（例如 Delta 变种）的出现可能会对免疫系统识别和中和病毒的能力构成挑战。

常见问题解答：

1. 我需要注射加强针吗？

卫生当局目前正在研究和评估加强注射的必要性。 一些国家已经开始对某些人群（例如老年人或免疫功能低下的人）注射加强剂量。 遵循当地卫生当局关于加强注射的指导非常重要。

2. 疫苗保护能持续多久？

疫苗保护的持续时间根据所接种的疫苗、个体免疫反应以及新变种的存在等因素而有所不同。 研究表明，即使几个月后，疫苗对严重疾病和住院治疗的保护作用仍然很高。

3. 接种疫苗后还会被感染吗？

虽然可能会发生突破性感染，但与未接种疫苗的人相比，接种疫苗的人患严重疾病或需要住院治疗的可能性要小得多。 疫苗在减少病毒传播和保护弱势群体方面发挥着至关重要的作用。

总之，虽然新冠疫苗的有效性可能会随着时间的推移而降低，但它们仍然可以为预防严重疾病和住院提供重要保护。 正在进行的疫苗功效研究和监测将有助于为有关加强注射和其他预防措施的决策提供信息。 必须及时了解卫生当局的最新指导，并继续采取戴口罩和保持良好手部卫生等预防措施。