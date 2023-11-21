COVID是否从喉咙痛开始？

在 COVID-19 大流行期间，及时了解与该病毒相关的各种症状至关重要。 虽然发烧、咳嗽和呼吸急促是 COVID-19 的常见症状，但有人猜测喉咙痛是否也可以是早期症状。 让我们深入研究这个主题，将事实与虚构分开。

什么是COVID-19？

COVID-19 是 2019 年冠状病毒病的缩写，是由新型冠状病毒 SARS-CoV-2 引起的一种高度传染性呼吸道疾病。 它于 2019 年底首次出现在中国武汉，此后已在全球蔓延，导致数百万人感染和死亡。

COVID-19 的早期症状

最常报告的 COVID-19 早期症状包括发烧、干咳和疲劳。 然而，随着对该病毒的持续研究，研究人员发现个体之间的症状可能存在很大差异。 有些人可能会出现喉咙痛，这是感染的最初症状之一。

喉咙痛是常见症状吗？

虽然喉咙痛不像发烧或咳嗽那么常见，但在大量 COVID-19 病例中都观察到了这种情况。 根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，大约 13.9% 的患者会出现喉咙痛作为早期症状。 然而，值得注意的是，仅喉咙痛不足以确诊 COVID-19，因为它也可能是由过敏或普通感冒等其他因素引起的。

你什么时候应该担心？

如果您出现喉咙痛，必须密切监测您的症状。 如果伴有其他常见的 COVID-19 症状，例如发烧、咳嗽或味觉或嗅觉丧失，建议就医并接受病毒检测。 此外，如果您与 COVID-19 检测呈阳性的人有过密切接触，无论您的症状如何，都必须接受检测。

在结论

虽然喉咙痛可能是 COVID-19 的早期症状，但它并不像发烧或咳嗽那样普遍。 如果您出现喉咙痛以及其他常见症状，请务必采取适当的预防措施，例如自我隔离和接受检查。 请记住遵循卫生当局提供的指南并保持警惕，以保护自己和他人免受病毒传播。