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如果你退出沃尔玛，你还能拿到401k吗？

By加布里埃尔博塔

Nov 22, 2023
如果你退出沃尔玛，你还能拿到401k吗？

如果你退出沃尔玛，你还能拿到401k吗？

在退休储蓄方面，许多员工依靠雇主资助的 401k 计划来保障自己的财务未来。 但是，如果您决定辞去沃尔玛的工作，您的 401k 会怎样呢？ 让我们探讨一下这个问题并澄清一下这个问题。

什么是401k？
401k 是雇主向雇员提供的退休储蓄计划。 它允许个人将部分工资存入税收优惠的投资账户。 雇主通常会匹配这些缴款的一定比例，帮助员工更快地增加退休储蓄。

如果您退出沃尔玛，您的 401k 会怎样？
如果您从沃尔玛离职，您有多种 401k 福利选择。 您可以选择将其保留在原处，这意味着您可以将资金投资于沃尔玛 401k 计划。 或者，您可以将其转入个人退休账户 (IRA) 或将其转移到新雇主的退休计划（如果符合条件）。

如果你退出沃尔玛，你可以兑现你的401k吗？
是的，如果您退出沃尔玛，您可以兑现您的 401k。 然而，由于潜在的税收影响和处罚，通常不建议这样做。 在达到退休年龄（401 ½ 岁）之前兑现您的 59k 可能会导致提款金额需缴纳所得税，以及 10% 的提前提款罚款。

滚动 401k 有哪些优势？
将您的 401k 转入 IRA 或其他雇主的退休计划有很多好处。 首先，它允许您的退休储蓄继续增长并递延纳税。 此外，通过整合您的退休账户，您可以更清晰地了解您的投资，并有可能减少管理费用。

总之，如果您决定退出沃尔玛，您可以选择 401k。 仔细考虑对您的财务未来而言的最佳行动方案至关重要。 咨询财务顾问可以根据您的具体情况提供个性化指导。 请记住，您的 401k 是确保舒适退休生活的重要工具，因此请做出明智的决定，以最大限度地发挥其效益。

By 加布里埃尔博塔