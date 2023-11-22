如果你退出沃尔玛，你还能拿到401k吗？

在退休储蓄方面，许多员工依靠雇主资助的 401k 计划来保障自己的财务未来。 但是，如果您决定辞去沃尔玛的工作，您的 401k 会怎样呢？ 让我们探讨一下这个问题并澄清一下这个问题。

什么是401k？

401k 是雇主向雇员提供的退休储蓄计划。 它允许个人将部分工资存入税收优惠的投资账户。 雇主通常会匹配这些缴款的一定比例，帮助员工更快地增加退休储蓄。

如果您退出沃尔玛，您的 401k 会怎样？

如果您从沃尔玛离职，您有多种 401k 福利选择。 您可以选择将其保留在原处，这意味着您可以将资金投资于沃尔玛 401k 计划。 或者，您可以将其转入个人退休账户 (IRA) 或将其转移到新雇主的退休计划（如果符合条件）。

如果你退出沃尔玛，你可以兑现你的401k吗？

是的，如果您退出沃尔玛，您可以兑现您的 401k。 然而，由于潜在的税收影响和处罚，通常不建议这样做。 在达到退休年龄（401 ½ 岁）之前兑现您的 59k 可能会导致提款金额需缴纳所得税，以及 10% 的提前提款罚款。

滚动 401k 有哪些优势？

将您的 401k 转入 IRA 或其他雇主的退休计划有很多好处。 首先，它允许您的退休储蓄继续增长并递延纳税。 此外，通过整合您的退休账户，您可以更清晰地了解您的投资，并有可能减少管理费用。

总之，如果您决定退出沃尔玛，您可以选择 401k。 仔细考虑对您的财务未来而言的最佳行动方案至关重要。 咨询财务顾问可以根据您的具体情况提供个性化指导。 请记住，您的 401k 是确保舒适退休生活的重要工具，因此请做出明智的决定，以最大限度地发挥其效益。