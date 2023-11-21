我真的需要每 10 年注射一次破伤风疫苗吗？

在预防保健领域，经常出现的一个问题是是否有必要每 10 年注射一次破伤风疫苗。 破伤风，也称为牙关紧闭症，是一种严重的细菌感染，会影响神经系统并可能危及生命。 为了预防这种潜在致命的疾病，许多医疗保健专业人士建议每十年注射一次破伤风疫苗。 但这真的有必要吗？ 让我们进一步探讨这个话题。

什么是破伤风？

破伤风是由破伤风梭菌引起的，这种细菌常见于土壤、灰尘和动物粪便中。 细菌通过割伤、伤口或刺伤进入体内，并产生一种毒素，影响负责肌肉控制的神经。 这可能会导致严重的肌肉僵硬和痉挛，尤其是下巴和颈部。

为什么破伤风疫苗很重要？

破伤风是一种高度可预防的疾病，疫苗接种是预防破伤风的最有效方法。 破伤风疫苗也称为 Tdap 疫苗，不仅可以预防破伤风，还可以预防白喉和百日咳（百日咳）。 这些疾病可能导致严重的并发症，特别是对于婴儿、老年人和免疫系统较弱的人群等弱势群体。

我应该多久注射一次破伤风疫苗？

美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议成年人每 10 年接受一次破伤风加强注射。 这可以确保您对破伤风的免疫力保持强劲，并防止潜在的细菌接触。

10 年规则有任何例外吗？

在某些情况下，可能需要在 10 岁之前注射破伤风疫苗。 如果您遇到较深或较脏的伤口，建议咨询可以评估是否需要破伤风加强针的医疗保健专业人员。 此外，如果您不记得最后一次注射破伤风疫苗是什么时候，最好还是谨慎行事并注射加强针。

结论

虽然某些人患破伤风的风险可能较低，但重要的是要优先采取预防措施，以防止这种可能危及生命的感染。 每 10 年注射一次破伤风疫苗是医疗保健专业人员建议的做法。 然而，明智的做法是咨询您的医疗保健提供者，根据您的病史和个人情况获取个性化建议。 请记住，预防是保护您健康的关键。