我需要注射第三次带状疱疹疫苗吗？

随着 COVID-19 大流行继续成为头条新闻，重要的是不要忘记其他健康问题。 其中一个令人担忧的问题是带状疱疹，这是一种由水痘带状疱疹病毒引起的痛苦的病毒感染，它也会引起水痘。 美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议 50 岁及以上的成年人接种两剂带状疱疹疫苗（称为 Shingrix），以预防这种潜在的使人衰弱的疾病。 然而，出现的一个常见问题是是否有必要注射第三剂。 让我们进一步探讨这个话题。

什么是带状疱疹疫苗？

带状疱疹疫苗 Shingrix 是一种高效疫苗，有助于预防带状疱疹及其并发症。 它分两剂给药，第二剂在第一剂后两到六个月给药。 建议 50 岁及以上的成年人接种 Shingrix，即使他们以前患有带状疱疹或接受过较旧的带状疱疹疫苗 Zostavax。

为什么需要第三剂？

虽然 Shingrix 的两剂方案提供了针对带状疱疹的强大保护，但研究表明，该疫苗的有效性可能会随着时间的推移而降低。 疾病预防控制中心目前建议中度或严重免疫功能低下的个人在完成最初的两剂疫苗系列后接受第三剂疫苗。 这种额外的剂量旨在增强和延长免疫反应，提供针对带状疱疹的持续保护。

谁应该考虑第三剂？

CDC 特别建议接受过实体器官移植、造血干细胞移植或被诊断患有严重削弱免疫系统疾病的个体服用第三剂 Shingrix。 咨询医疗保健提供者以确定您是否属于此类以及第三剂是否适合您非常重要。

结论

虽然大多数人不需要第三剂带状疱疹疫苗，但免疫功能低下的人可能会受益于它提供的额外保护。 与往常一样，咨询医疗保健专业人士非常重要，他们可以评估您的个人情况并提供个性化的建议。 随时了解情况、做好防护并优先考虑您的健康。