新游戏工作室在 2023 年 TIGA 奖上大放异彩

英国贸易机构TIGA最近举行了年度颁奖典礼，表彰游戏行业的杰出成就。 今年的奖项展示了新兴游戏工作室的创新和创造力，突显了他们对不断发展的游戏格局的贡献。

Dlala Studios 在颁奖典礼上脱颖而出，凭借其迷人的作品《迪士尼幻觉岛》获得了久负盛名的年度游戏奖。 这款引人入胜的游戏不仅获得了最高荣誉，还获得了最佳社交游戏的称号，以其身临其境的游戏玩法和引人入胜的故事情节吸引了玩家。

Ustwo Games 成为另一个引人注目的赢家，在两个类别中获得认可。 Ustwo Games 凭借发人深省的游戏《Desta: The Memories Between》不仅赢得了多样性奖，还获得了游戏创意奖。 《德斯塔：回忆之间》深入探讨了故事讲述的新维度，为玩家提供了新鲜且身临其境的游戏体验。

Sumo Digital 是一家以其卓越工艺而闻名的著名工作室，获得了最佳大型工作室奖，这证明了他们的奉献精神和才华。 此外，他们还荣幸地成为新的最佳人才发展计划类别的第一位获得者。 Sumo Digital 对培养人才和促进行业发展的承诺赢得了当之无愧的认可。

2023 年 TIGA 奖引入了两个新类别，以表彰不同领域的卓越表现。 Playground Games 荣获“工作场所福祉承诺奖”，展示了他们致力于营造积极的工作环境的决心。 与此同时，Rocksteady Studios 因其可持续和负责任的实践而荣获 ESG 承诺奖。

这一认可不仅限于工作室，还包括为游戏行业做出重大贡献的杰出个人。 Playground Games 的人力资源总监 Geraldine Cross 获得了杰出个人奖，以表彰她卓越的领导才能和对公司成功的贡献。 Flix Interactive 首席执行官 John Tearle 荣获杰出领导奖，表彰他在游戏开发方面富有远见的方法。

2023 年 TIGA 奖颁奖典礼取得了巨大成功，超过 350 名与会者齐聚著名的 Troxy London。 今年的获奖者代表了游戏行业的新一波人才和创新浪潮，突破了界限并吸引了全世界的玩家。

常见问题

1.什么是TIGA奖？

TIGA 奖是一项年度盛事，旨在表彰英国游戏行业的卓越和创新。

2. 哪款游戏荣获 2023 年 TIGA Awards 年度游戏奖？

由 Dlala Studios 开发的《迪士尼幻觉岛》荣获 2023 年 TIGA 奖年度游戏奖。

3. 哪个工作室获得最佳小型工作室奖？

Dlala Studios 因其对游戏行业的杰出贡献而获得了最佳小型工作室奖。

4.谁获得了游戏创意奖？

Ustwo Games 因其引人入胜的作品《Desta：The Memories Between》而荣获游戏创意奖。

5. 哪个工作室获得了最佳人才发展计划奖？

Sumo Digital 成为 2023 年 TIGA 奖最佳人才发展计划奖的首个获得者，展示了他们对培养游戏行业人才的承诺。