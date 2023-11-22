沃尔玛拥有洛斯吗？

近年来，围绕沃尔玛和劳氏这两个主要零售巨头的所有权存在一些混乱和猜测。 虽然这两家公司都因其在家居装修行业的影响力而闻名，但有必要澄清的是，沃尔玛并不拥有 Lowe's。 这是两个独立的实体，拥有各自不同的所有权结构和业务运营。

沃尔玛由山姆·沃尔顿于 1962 年创立，是全球最大的零售商。 沃尔玛在全球拥有数千家商店，提供广泛的产品，包括杂货、电子产品、服装和家居用品。 该公司在纽约证券交易所公开交易，股票代码为“WMT”。 这意味着个人和机构投资者可以购买沃尔玛的股票。

另一方面，Lowe's 是一家家居装修零售商，专门销售工具、电器和建筑材料。 它成立于 1946 年，现已发展成为该行业的领先公司之一。 劳氏还在纽约证券交易所公开交易，股票代码为“LOW”。

常见问题解答：

问：沃尔玛和劳氏之间有联系吗？

答：不，沃尔玛和劳氏是不同所有权结构的独立公司。

问：沃尔玛和 Lowe's 之间是否存在共享所有权或合作关系？

答：截至目前，两家公司之间不存在已知的共享所有权或合作关系。

问：我可以在沃尔玛找到 Lowe's 产品吗？

答：虽然沃尔玛提供多种产品，包括家居装修用品，但劳氏产品通常在沃尔玛商店不销售。 Lowe's 拥有自己的专门商店，顾客可以在那里找到他们的特定产品。

总之，有必要澄清的是，沃尔玛并不拥有 Lowe's。 这是两家不同的公司，在零售业的不同领域开展业务。 虽然两者在各自领域都享有盛誉并取得成功，但它们拥有不同的所有权结构并独立运营。