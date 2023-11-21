新细节揭晓：《最终幻想 7 重生》引入令人兴奋的游戏功能和角色

Square Enix 最近分享了《最终幻想 7 重生》的大量新游戏细节和随附图像，以及由 Red XIII 解说的预告片，回顾了三部曲第一集的事件。 此回顾将包含在游戏的主菜单中，供需要复习《最终幻想 7 重制版》的玩家使用。 随着每一次新的更新，粉丝们距离备受期待的 29 年 2024 月 XNUMX 日发布也越来越近。

工作室确认的令人兴奋的功能之一是主动和经典战斗模式的回归。 玩家将再次可以选择快节奏的行动或更具战略性和深思熟虑的方法。 此外，还将引入一种名为“动态”的新难度模式。 该模式允许玩家告别传统的升级，根据玩家的能力调整敌人的难度级别，使游戏更具挑战性或更容易取得胜利。

Square Enix 还公布了《重生》中新地区和角色的详细信息。 其中一个地区就是秘银矿，它曾经是一个连接荒野和朱农的繁荣矿井。 然而，在神罗公司开发出一种优质矿物后，它就被废弃了，矿井里也充满了怪物。

还引入了新角色。 卡尔姆旅馆的老板布罗登对神罗怀有敌意，并主动提出帮助克劳德和他的朋友逃离他们的企业敌人。 居住在朱农附近的普里西拉是一个性格开朗的年轻女孩，她非常担心她训练的海豚的安全，因为附近的鲭鱼反应堆污染了周围的水域。 比利是比尔的孙子，也是陆行鸟农场的主人，他年轻时就失去了父母，他主动提出教克劳德和他的同伴捕捉陆行鸟的基本知识，以换取参观他姐姐的商店。 最后，比利热心的妹妹克洛伊在牧场经营一家商店，出售手工材料和其他古玩。

除了新角色之外，史克威尔艾尼克斯还扩展了《重生》中的协同能力。 此功能允许两个角色执行强大的联合攻击，并随着玩家升级团队而解锁不同的能力。 这些协同能力的例子包括克劳德将蒂法发射到敌人身上进行名为“无情冲刺”的串联攻击，以及巴雷特高速投掷红色十三以执行Overfang。

此外，Square Enix 还透露了有关《Red XIII》游戏机制的新细节，该角色首次成为可玩角色。 Red XIII 的能力围绕快速物理和远程魔法攻击，例如星火射线。 他的独特技能“复仇模式”使他能够将敌人的攻击力量转向他们。

随着发布日期的临近，粉丝们可以期待《最终幻想 7：重生》更多激动人心的更新和惊喜。 随着新的以扎克为中心的故事情节的加入，以及萨菲罗斯对《最终幻想 7 永恒危机》的回顾，这款游戏对老玩家和新玩家来说都将是一次激动人心的体验。

常见问题解答：

问：《最终幻想 7 重生》的发售日期是什么时候？

答：游戏预计于 29 年 2024 月 XNUMX 日发布。

问：《最终幻想 7：重生》会推出新的游戏模式吗？

答：是的，玩家可以期待主动和经典战斗模式的回归，以及添加称为动态的新难度模式。

问：《最终幻想7：重生》中有新角色吗？

答：是的，游戏将引入新角色，包括布罗登、普里西拉、比利和克洛伊。

问：《最终幻想 7 重生》中的协同能力是什么？

答：协同能力是两个角色可以一起执行的强大联合攻击，随着玩家升级团队，还会解锁更多能力。

问：Red XIII 会成为《最终幻想 7 重生》中的可玩角色吗？

A：是的，Red XIII 将是游戏中的一个可玩角色，具有独特的战斗能力和名为复仇模式的技能。

问：《最终幻想7重生》和《最终幻想7永恒危机》之间有什么联系吗？

答：是的，《最终幻想 7 重生》将以扎克为中心的新故事情节，《最终幻想 7 永恒危机》中也可能包含萨菲罗斯回顾的元素。 （来源：IGN 法国）