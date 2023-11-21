探索国际空间站两个十年的进步

国际空间站 (ISS) 今天迎来了一个重要的里程碑，迎来了它的 25 岁生日。 自 1998 年成立以来，国际空间站一直处于太空探索的前沿，促进了众多科学进步并提供了国际合作平台。

国际空间站的主要研究领域之一是空间生物学。 该站独特的微重力环境使科学家能够研究失重对各种生物过程的影响。 在最近的一项研究中，作为生物医学研究的一部分，四名宇航员接受了眼部扫描。 扫描是远程进行的，地面医生通过机组人员设置的通讯设备监控整个过程。

与此同时，国际空间站上的宇航员一直在进行与航天器操作相关的训练演习。 指挥官安德烈亚斯·摩根森 (Andreas Mogensen) 与其他船员一起使用船员的机载计算机练习了 SpaceX Dragon Endurance 飞船的脱离和着陆程序。 机组人员还从飞船上收到了医疗用品包，并准备好储存。

太空植物学和干细胞研究也是重要的重点领域。 宇航员 Loral O'Hara 进行了一项太空植物学研究，以促进部落成员的 STEM 教育。 这项研究涉及将种子暴露在微重力下几个月，然后将它们与地球上留下的相同种子进行比较。 另一方面，古川聪通过在 Kibo 实验室模块中的显微镜下观察样本，对细胞如何感知重力进行了研究。

在国际空间站的俄罗斯航天局部分，宇航员奥列格·科诺年科对瑙卡科学舱的各种系统进行了检查。 另一位船员尼古拉·查布（Nikolai Chub）监测了他的心脏活动并清洁了模块中的空气管道。 康斯坦丁·鲍里索夫戴着一顶装有传感器的帽子，在电脑上练习未来的行星和机器人驾驶技术。

过去 25 年来，国际空间站一直是全球科学合作的中心。 该站拥有来自 21 个国家的宇航员和来自 108 个国家和地区的游客，已开展了 3,000 多项研究和教育调查。 这种共同的努力不仅增进了我们对太空的理解，而且使各国共同追求知识。

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常见问题

1. 什么是国际空间站（ISS）？

国际空间站是一个位于近地轨道的宜居空间站。 它是各国之间科学研究和国际合作的实验室。

2. 国际空间站研究的主要重点是什么？

国际空间站在各个领域进行研究，包括空间生物学、物理、化学、天文学和人类健康。 这些研究旨在增进我们对太空的了解并为科学进步做出贡献。

3. 国际空间站运行了多久？

国际空间站于 1998 年发射，第一个模块 Zarya 从哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场升空。 自2000年XNUMX月以来，它一直被占领。

4. 什么是微重力，为什么它对研究很重要？

微重力是指重力大大减小的情况，例如在太空中。 它使科学家能够在不受地球引力干扰的情况下研究各种物理和生物过程的行为，从而获得独特的见解和发现。

5. 国际空间站如何为国际合作做出贡献？

国际空间站汇聚了来自不同国家的宇航员和研究人员，促进了协作和团队合作。 它促进了联合科学研究，并成为各国之间共享知识和资源的平台。