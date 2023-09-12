古惑狼之战第 2 季：新地图、模式、英雄和战斗通行证

《Crash Team Rumble》第 2 季现已推出，游戏中新增了令人兴奋的新内容。 玩家可以期待新地图、新模式、新英雄和全新的战斗通行证。 最新的更新为这款游戏带来了全新的面貌，为《古惑狼》粉丝提供了新的游戏方式和无尽的乐趣。

第二季的一大亮点是派对模式的引入。 这款 2 人合作混音游戏让玩家可以在激烈的比赛中休息一下，放松身心。 它由 4 轮不同的迷你游戏组成，每一轮都有自己的挑战。 团队合作至关重要，因为玩家需要共同努力完成任务并收集时钟以增加剩余时间。 掌握每一波派对模式甚至可能会解锁一个秘密的 Boss 波，让古惑狼老手的技能受到终极考验。

派对模式回合具有不同类型的游戏玩法。 在《速度跑》中，玩家在速度垫上比赛，同时避开保险杠和硝基板条箱等危险。 库克是什么？ 要求玩家收集特定的原料并将其添加到在地图上移动的罐子中。 Get Lit 挑战玩家在时间耗尽之前使用蜡烛点燃塔周围散落的灯笼。 在《Dig It》中，玩家寻找埋藏的骨头，并将它们重新组装在中心，以发现完整的骨架。 最后，将于第二季晚些时候发布的“气球弹跳”任务要求玩家跳过气球来得分。

此外，第二季还引入了一位名为 Ripto 的新英雄。 这个角色来自《小龙斯派罗》宇宙，挥舞着权杖并拥有致命而强大的法术。 里普托的能力包括发射火球、召唤闪电和制造海啸。 熟练的玩家可以结合这些能力来释放毁灭性的连击。 Ripto 将在本赛季晚些时候推出。

为了补充新的游戏功能，第二季提供了两张新地图：Waste Deep 和 Jazz Junction。 《Waste Deep》将玩家带到充满 Cortex 实验的危险下水道，而《Jazz Junction》则是一张充满活力的夜间地图，充满爵士乐氛围。 每张地图都有其独特的挑战和惊喜。

最后，第 2 季推出了 100 级战斗通行证，让玩家有机会解锁新皮肤、化妆品、音乐等。 战斗通行证可以通过《古惑狼之战》豪华版获得或单独购买。

《古惑狼之战》第二季现已上线，为游戏带来了丰富的精彩内容。 无论您是喜欢激烈竞争还是喜欢合作游戏，此更新都能满足每位《古惑狼》爱好者的需求。 不要错过行动！

来源：

– [来源1：原创文章]

– [来源 2：游戏趋势]