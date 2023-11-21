为什么二手技术应该成为您假日购物的首选

假日购物季正如火如荼地进行，讨价还价的买家热切关注黑色星期五和网络星期一的促销活动，尤其是电子产品。 然而，有一种方法可以避开人群，同时仍然享受大幅折扣——考虑二手技术。

美国 PIRG“Design to Last”运动总监 Lucas Rockett Gutterman 表示，选择二手电子产品不仅可以帮助您全年抓住黑色星期五的价格，而且还有助于环境的可持续发展。 美国公共利益研究小组 (PIRG) 教育基金发布了一份报告，强调了购买翻新商品时需要考虑的关键因素。

古特曼解释说，二手电子产品和新电子产品之间通常没有什么区别。 “开箱”或“像新的一样”标签可能只是意味着该商品在未开封退回后重新进货。 通过明智地购物并了解零售商如何使用这些术语，您可以获得惊人的优惠。

某些小工具，例如手机、平板电脑、台式机和笔记本电脑，特别适合二手购买。 例如，由于 PIRG 的成功宣传，谷歌 Chromebook 是一种在全国广泛使用的价格实惠的笔记本电脑，现在可以使用十年，而不是仅仅几年后就过期。

另一方面，您在购买翻新电视和电脑显示器时可能需要谨慎。 这些产品往往体积更大、更脆弱且难以修复。

选择翻新商品时，应选择耐用品牌的高品质产品。 通过选择经久耐用且新买时价格可能更高的商品，您可以确保它们将继续为您提供二手商品的良好服务。

除了节省成本之外，购买二手技术也是一种对环境负责的选择。 古特曼解释说，电子产品对环境的大部分影响来自其生产过程。 制造智能手机、耳机、笔记本电脑和电视所需的资源、能源和材料数量巨大。 例如，通过购买翻新智能手机，您可以减少多达 91% 的环境足迹。

在购买之前，熟悉卖家提供的退货政策至关重要。 通常，您有 30 天的退货期限，但在某些情况下可能会更短。

准备好探索二手技术的世界了吗？ 请访问 PIRG 网站，获取更多提示和指导，帮助您充分利用假日购物，同时造福您的钱包和地球。

常见问题解答：

问：为什么我应该考虑购买二手技术？

答：选择翻新产品可以让您享受全年折扣，并有助于环境可持续发展，因为它减少了电子产品对环境的整体影响。

问：哪些类型的电子产品适合购买二手产品？

答：手机、平板电脑、台式机和笔记本电脑是二手购物的绝佳选择。 尤其是 Google Chromebook，由于 PIRG 的成功宣传，现在可以使用 10 年。

问：所有翻新产品都值得购买吗？

答：虽然大多数电子产品都可以购买翻新产品，但由于尺寸、易碎性和维修困难，建议避免购买翻新电视和电脑显示器。

问：如何确保我获得优质的翻新产品？

答：寻找以其耐用性和寿命而闻名的品牌。 选择刚买时可能更贵的物品可以确保其质量与二手购买一样。

问：购买翻新电子产品对环境有什么好处？

答：智能手机、耳机、笔记本电脑和电视等电子产品的生产消耗大量资源和能源。 通过购买翻新产品，您可以减少高达 91% 的环境影响。

问：关于退货我应该注意什么？

答：请熟悉卖家的退货政策，因为它可能会有所不同。 在大多数情况下，您将有 30 天的退货期限，但有些卖家可能会提供更短的期限。