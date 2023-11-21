建筑模拟器的太空港扩展 DLC 中等待着新的冒险

由 Weltenbauer Software Entwicklung GmbH 开发的《Construction Simulator》正在通过其最新扩展包带领玩家踏上激动人心的旅程。 Spaceport Expansion DLC 为各种游戏平台上的建筑爱好者带来了一个充满可能性的全新世界。

踏上独立且身临其境的战役地图，激发您的想象力。 超过 40 小时的附加内容为您提供无数机会展示您的施工技能并应对具有挑战性的项目。 该 DLC 为游戏带来了动态变化，允许玩家设计和建造自己的火箭发射基地。

当您使用 Construction Simulator 的 Spaceport Expansion DLC 探索星空时，您将能够扮演熟练承包商的角色，塑造太空探索的未来。 从为发射台奠定基础到组装复杂的火箭部件，该游戏提供了逼真的体验，一定会满足您对创造力和创新的渴望。

Spaceport Expansion DLC 可在热门游戏平台上使用，包括 PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series S|X 和 PC。 与在线好友联手，参与激动人心的多人合作游戏，共同完成巨大的建设项目。

准备好在建筑模拟器中解锁新的兴奋和冒险水平。 潜入太空港扩展 DLC，见证太空奇迹在您眼前展开。 您准备好塑造太空探索的未来了吗？

常见问题解答：

问：什么是建筑模拟器？

答：Construction Simulator 是一款多人在线合作建筑模拟游戏，玩家扮演建筑承包商的角色并处理各种建筑项目。

问：太空港扩展 DLC 提供什么？

答：太空港扩展 DLC 引入了新的战役地图、超过 40 小时的附加内容以及建造火箭发射基地的能力。

问：Spaceport Expansion DLC 可在哪些平台上使用？

答：Spaceport Expansion DLC 适用于 PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series S|X 和 PC。