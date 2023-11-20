索尼在印度推出多功能 α6700 无反光镜相机

索尼在印度市场推出了 APS-C 相机系列的最新成员，即备受期待的 α6700 无反光镜相机。 这款相机集紧凑的设计、卓越的便携性和用户友好的功能于一体，定会给各种技能水平的摄影爱好者留下深刻的印象。

α6700 拥有时尚而现代的设计，使其成为移动用户的有吸引力的选择。 其值得注意的功能之一包括支持触摸功能的可变角度 3 英寸液晶显示器。 这使得摄影师只需轻按屏幕即可轻松浏览设置、调整焦点并查看拍摄的图像。

除了直观的界面外，α6700 还提供可定制的表盘，让摄影师可以快速访问他们喜欢的设置。 此功能肯定会吸引需要在动态拍摄环境中快速调整的专业人士。

该相机配备电子取景器，提供清晰、沉浸式的摄影体验。 电子取景器提供图像的实时预览，使摄影师能够准确地构图并根据需要进行调整。

α6700 中融入了广泛的连接选项。 其中包括 microSD 卡插槽、蓝牙 4.2、双频 WiFi、HDMI 微型连接器和远程控制功能。 这些功能可确保无缝共享图像、将文件传输到其他设备以及远程控制功能。

对于那些已经拥有镜头的人，索尼提供 α6700 作为仅机身的选项，售价为 1,36,990 卢比。 这使得摄影师可以利用现有的镜头来节省成本。 不过，索尼还为喜欢完整设置的客户提供捆绑包。 配备 16-50mm 镜头的相机售价为 1,47,490 卢比，而 18-135mm 变焦镜头套件的售价为 1,72,990 卢比。

凭借其多功能的功能、紧凑的设计和易用性，α6700 必将成为希望捕捉令人惊叹的图像并探索无反光镜相机世界的摄影师的最爱。