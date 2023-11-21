卡拉马祖市中心的新鸡尾酒吧为社区提供全年独家折扣

Dabney & Co. 是卡拉马祖市中心鸡尾酒界的最新成员，它为鸡尾酒爱好者提供了独特的机会，正在引起轰动。 在其成立一周年之际，恰逢一年中规模最大的酒吧之夜，这家时尚鸡尾酒酒吧为回馈社区，向 50 名幸运顾客赠送了钥匙扣，可解锁全年折扣。

Dabney & Co. 不仅仅是庆祝他们的里程碑，还旨在向其忠实客户表示感谢，并以有意义的方式为充满活力的卡拉马祖市中心社区做出贡献。 赠送给少数幸运儿的钥匙扣将在 15 年全年为所有订单提供 2024% 的慷慨折扣。

凭借一系列精心调制的鸡尾酒，Dabney & Co. 迅速成为鸡尾酒鉴赏家和那些在卡拉马祖市中心寻求愉快夜晚的人们的热门目的地。 从经典的调酒到创新的调酒创作，酒吧的专业调酒师不遗余力地追求完美的美酒。

Dabney & Co. 旨在营造包容和温馨的氛围，欢迎新手和经验丰富的鸡尾酒爱好者。 该酒吧对质量、创造力和优质服务的承诺为他们赢得了忠实的追随者和当地调酒界的无数赞誉。

常见问题解答：

问：Dabney & Co. 的全年折扣什么时候开始？

答：折扣从收到钥匙扣时开始，2024 年全年有效。

问：我可以对任何订单使用全年折扣吗？

答：是的，15% 折扣适用于 2024 年在 Dabney & Co. 下的所有订单。

Q：如何参与并有机会获得钥匙扣？

答：赠品是 22 月 XNUMX 日星期三 Dabney & Co. 一周年纪念日独家赠品。在这一天购买的顾客将有机会参加钥匙扣抽奖活动。