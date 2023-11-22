新的和改进的性能：城市：天际线 II 扩展路线图因增强而延迟

由 Colossal Order 开发的深受喜爱的城市建设模拟游戏《城市：天际线 II》已宣布推迟其扩展路线图。 为了回应玩家关于 PC 版本性能问题的反馈以及将主机版本推迟到 2024 年的决定，开发团队决定在推出新内容之前优先考虑更广泛的性能和错误修复。 首席执行官 Mariina Hallikainen 在最近的一篇博客文章中对延迟表示歉意，并强调在添加新功能之前确保坚实基础的重要性。

《城市：天际线 II》的资料片内容已推迟四分之一。 原计划于 4 年第四季度发布的 Beach Properties 资产包现已于 2023 年第一季度发布。此外，原计划于 1 年第一季度发布的现代建筑和城市长廊创作者包已重新计划于 2024 年第二季度发布。 Deluxe Relax 和 Soft摇滚广播电台也将出现延迟，发布日期分别为 1 年第一季度和第二季度。 不过，Bridges & Ports 扩展包仍有望在 2024 年第二季度发布。

对性能和错误修复的关注源于对解决玩家社区提出的担忧的承诺。 首席执行官 Hallikainen 解释说，开发团队在解决快速修复问题后，正在花时间解决更复杂的问题。 该团队目前正致力于通过图形细节调整来提高 GPU 性能，随后将转向 CPU 优化以修复卡顿问题。 他们正在积极审查玩家的错误报告，已经发现了 100 个可重现的问题，另外 100 个报告正在接受进一步调查。

在游戏发布之前，Colossal Order 和发行商 Paradox Interactive 提高了最低和推荐规格，承认他们没有达到预期的基准。 尽管如此，他们还是决定按计划继续发布。 然而，发布后，粉丝们对其性能表示失望，理由是存在错误和缺乏优化，即使在高端硬件上也是如此。

尽管最初遇到了挫折，Colossal Order 仍致力于提高游戏的稳定性。 一旦他们解决了 PC 版本的性能问题，他们就会将注意力转移到主机版本和 DLC 内容上。 显然，开发团队决心为玩家提供增强且愉快的体验，并继续努力完善《城市：天际线 II》。

常见问题

问：为什么《城市：天际线 II》的资料片路线图被推迟？

A：根据玩家对PC版性能的反馈以及主机版本的推迟，开发团队决定优先考虑性能和错误修复。

问：资料片通行证中的哪些内容受到了延迟的影响？

答：Beach Properties 资源包、Modern Architecture 和 Urban Promenades 创作包以及 Deluxe Relax 和 Soft Rock 广播电台的发布日期都将被推迟。

问：在此延迟期间，开发团队重点关注哪些问题？

答：团队正专注于解决复杂的错误和优化性能，从 GPU 性能的图形调整开始，到修复卡顿的 CPU 优化。

问：延迟是否会影响 Bridges & Ports 扩展包的发布？

答：不会，Bridges & Ports 扩展包仍按计划于 2 年第二季度发布。

Q：解决PC版的性能问题后，团队有什么计划？

A：在提高PC版稳定性后，团队将把重点转移到主机版本和DLC内容上。