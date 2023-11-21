新文章：用 Chase Bliss 的有损踏板释放复古怀旧之情

在音乐设备的世界里，人们越来越着迷于拥抱过去的破碎和低保真声音。 没有人比 Chase Bliss 做得更好，这是一家知名公司，以其在制作踏板方面的专业知识而闻名，可以将您的乐器带入复古怀旧的境界。 他们的最新作品 Lossy 踏板是与 Goodhertz 的出色合作，Goodhertz 是一家拥有令人印象深刻的低保真血统的顶级插件制造商。

有损踏板的核心在于其损失控制，它提供三种独特的模式，每种模式都为声音增添了独特的特征。 无论您想要熟悉的低比特率 MP3 氛围、细小的音调压缩频率，还是令人着迷的相位抖动故障，Lossy 都能满足您的需求。 在这些模式中，可能性是无限的，允许您使用“损失”和“全局”旋钮微调强度和整体效果。

数据包交换是有损踏板的另一个突出功能。 关闭它会给你带来有损的纯粹本质，而启用数据包丢失会导致丢包，让人想起糟糕的蜂窝连接。 或者，切换到数据包重复可以用冻结的音频来填补这些空白，让人想起跳过的 CD。 要控制这些中断的频率，只需调整速度旋钮即可。

有损踏板的一个特别迷人的方面是其专用的冻结功能。 与其他踏板不同，它不仅仅无限地重复音频的最后一个片段。 相反，它会随着时间的推移而演变，随着您的演奏而延伸音符并发生变化。 这使您可以创建迷人的环境音垫、无人机和不断变化的音景。

为了确保有凝聚力和优美的声音，有损踏板还提供了滤波器和混响部分。 这些附加组件有助于将所有元素无缝地融合在一起。 隐藏在踏板内的是限制器和自动增益功能，可展示损失效果的复杂细节，防止任何音乐细微差别的损失。

对于那些渴望踏上复古音景之旅的人来说，Lossy 踏板可以通过 Chase Bliss 官方网站独家购买。 售价为 399 美元，每购买一个踏板即可享受 Goodhertz Lossy 插件 50% 的折扣，该插件激发了其创作灵感，通常售价为 79 美元。

常见问题解答

1. 有损踏板能否重现低品质 MP3 的声音？

是的，有损踏板提供了标准模式，可提供熟悉的低比特率 MP3 声音，带回 90 年代末数字时代的记忆。

2. Lossy 踏板上的 Packets 开关的用途是什么？

Packets 开关允许您在声音中引入丢失或冻结的音频，分别让人想起不良的蜂窝连接或跳过的 CD。

3. 有损踏板上的冻结功能如何工作？

与重复音频最后一刻的传统踏板不同，冻结功能会随着时间的推移而演变，延伸音符并创建环境音垫、嗡嗡声和变化的音景。

4. 有损踏板哪里可以买到？

Lossy 踏板仅可在 Chase Bliss 官方网站上购买。

5. 购买Lossy踏板时，Goodhertz Lossy插件有折扣吗？

是的，购买 Lossy 踏板可以让您在购买 Goodhertz Lossy 插件时享受 50% 的折扣，该插件的通常售价为 79 美元。