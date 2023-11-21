Epic Games 在反垄断审判中指控谷歌存在掠夺性行为

在最近的一次反垄断审判中，Epic Games 首席执行官蒂姆·斯威尼 (Tim Sweeney) 指责科技巨头谷歌采用不正当手段来维持其掠夺性支付系统。 斯威尼作证两个多小时，强调了谷歌在抑制 Android 应用市场竞争方面所扮演的角色。 此次审判是谷歌目前面临的两起反垄断案件之一，对其 1.7 万亿美元的科技帝国构成了重大威胁。

虽然谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）为公司运营 Play 商店的做法进行了辩护，但斯威尼却描绘了不同的景象。 他将谷歌描述为一个操纵性的垄断者，试图通过各种经济激励措施阻止 Epic Games 与他们竞争。 斯威尼拒绝了这些提议，最终导致 Epic Games 在自己的网站上发布了其受欢迎的游戏《堡垒之夜》。

然而，由于谷歌的阻挠以及使用警告屏幕阻止玩家下载游戏，独立发行《堡垒之夜》被证明具有挑战性。 斯威尼强调，谷歌的行为阻碍了他们的成功，并将他们描绘成一个可怕的对手。

尽管困难重重，Epic Games 仍于 2020 年在 Play 商店发布了《堡垒之夜》，同时实施了一项名为“自由计划”的秘密计划。 该计划涉及在应用程序中引入替代支付选项，但该选项立即被谷歌和苹果阻止。 作为回应，Epic Games 提起了反垄断诉讼，将其定性为游戏行业公平竞争之战。

这次审判不仅对Epic Games而且对所有游戏开发商都至关重要，因为结果将决定谷歌在Android应用市场的垄断程度。 它对科技巨头征收的佣金率的公平性提出了质疑，强调了加强竞争和透明度的必要性。

常见问题

1. Epic Games 与 Google 之间的反垄断审判是关于什么的？

该审判围绕 Epic Games 的指控展开，该指控称 Google 采取掠夺性做法来保护其支付系统并扼杀 Android 应用市场的竞争。

2. 据称 Google 是如何阻碍 Epic Games 的？

根据 Tim Sweeney 的证词，谷歌使用了各种策略，包括经济激励和警告屏幕，阻止玩家在 Play 商店之外下载《堡垒之夜》。

3. 什么是“自由计划”？

“Project Liberty”指的是 Epic Games 的秘密计划，即在《堡垒之夜》中引入替代支付选项，绕过谷歌和苹果征收的佣金。

4. 此次试验对游戏行业有何影响？

此次审判的结果将对所有游戏开发商产生重大影响，因为它将确定谷歌垄断行为的程度，并促进Android应用市场的公平竞争。