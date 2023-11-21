LG 推出新型 SMART 显示器，以提高生产力和娱乐性

LG 最近推出了两款新的 SMART 显示器：32SR53FS 和 27SR50F，正好赶上假期。 这些显示器提供高性能 IPS 显示屏和 HDR 10 支持，为用户提供生动的图像和增强的观看体验。

LG SMART 显示器的一项关键功能是内置 LG Home Office 软件，该软件支持 Microsoft 365 和 Google 日历等各种生产力程序。 这使用户可以轻松管理他们的工作任务和日程安排。 此外，显示器还可以通过与 LG ThinQ Home Hub 集成作为智能家居中心，使用户能够监控和控制他们的家用电器。

SMART 显示器配备 LG 的 webOS 23 平台，可通过 webOS Hub 轻松访问流媒体应用程序和个性化观看建议。 体育爱好者可以利用主板屏幕上的可定制体育服务卡，其中提供他们最喜欢的球队和联赛的最新统计数据和赛程表。

LG 32SR53FS 和 27SR50F SMART 显示器目前售价分别为 229.99 美元和 199.99 美元。

常见问题解答

新款 LG SMART 显示器有哪些主要功能？

新款 LG SMART 显示器提供高性能 IPS 显示屏、HDR 10 支持以及内置 LG Home Office 软件，可提高工作效率。 它们还可以在 LG ThinQ Home Hub 的支持下充当智能家居中心。

LG SMART 显示器支持哪些软件？

这些显示器通过内置的 LG Home Office 软件支持 Microsoft 365 和 Google Calendar 等各种生产力程序。

我可以在 LG SMART 显示器上访问流媒体应用程序吗？

是的，这些显示器配备了 LG 的 webOS 23 平台，可以轻松访问流媒体应用程序和定制的观看建议。

LG SMART 显示器适合运动爱好者吗？

体育爱好者会喜欢主板屏幕上的可定制体育服务卡，这让他们随时了解自己最喜欢的运动队和联赛的最新动态。

LG SMART 显示器的定价是多少？

LG 32SR53FS 售价为 229.99 美元，LG 27SR50F 售价为 199.99 美元。