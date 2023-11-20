人工智能行业的新领导力和不确定性

令人震惊的是，人工智能 (AI) 行业最具影响力的公司之一 OpenAI 的领导者萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 于周五晚上被该初创公司董事会解雇。 然而，在 48 小时内，Altman 发现自己受聘在微软管理一个新部门，此举可能会让他在人工智能领域变得更加强大。

Altman 的解雇让 OpenAI 的未来变得不确定，有报道称该公司员工已经对董事会失去了信任，员工威胁要离开。 就在一周前，OpenAI 在其首次开发者大会上推出了其技术的新商业化版本，其中包括其人工智能聊天机器人 ChatGPT 的定制选项。

虽然 Altman 被解雇的细节尚不清楚，但他与 OpenAI 董事会之间的紧张关系可能起到了重要作用，因为 OpenAI 董事会倾向于对人工智能开发采取更加谨慎的态度。 然而，奥特曼的离开也带来了一些影响。 另一位联合创始人兼 OpenAI 总裁格雷格·布罗克曼 (Greg Brockman) 也离开了公司，以支持 Altman。

随着尘埃落定，奥特曼现在将与布罗克曼一起加入微软，领导一个新的人工智能研究小组。 与此同时，OpenAI 已任命亚马逊流媒体服务 Twitch 前首席执行官 Emmett Shear 为其临时首席执行官。 尽管有这些进展，戏剧还远未结束。 OpenAI 员工签署了一封公开信，要求董事会辞职并恢复 Altman 和 Brockman 的职务。 他们还威胁说，如果联合创始人的要求得不到满足，他们就会追随微软。

总而言之，随着 Altman 从 OpenAI 转向微软，人工智能行业正在经历重大的领导层转变。 OpenAI 的未来仍然不确定，因为该公司正在努力应对内部紧张局势和关键员工可能离职的问题。 这些发展对更广泛的人工智能开发军备竞赛的影响还有待观察。