你能和新冠病毒感染者在一起而不被感染吗？

随着 COVID-19 大流行继续影响全世界数百万人，经常出现的一个问题是，是否有可能与病毒感染者密切接触而不感染病毒。 虽然答案并不简单，但可以采取某些预防措施来最大程度地降低传播风险。

了解 COVID-19 传播

COVID-19 主要通过感染者咳嗽、打喷嚏、说话或呼吸困难时的呼吸道飞沫传播。 这些飞沫可以被近距离（通常在六英尺以内）的人吸入。 触摸被病毒污染的表面或物体，然后触摸脸部，特别是嘴、鼻子或眼睛，也有可能感染病毒。

最大限度降低风险的预防措施

为了降低与病毒感染者在一起时感染 COVID-19 的风险，遵循建议的指南至关重要：

1. 戴口罩： 感染者及其周围的人都应佩戴遮住鼻子和嘴巴的口罩。 口罩有助于防止呼吸道飞沫的传播。

2. 保持身体距离： 尽可能与感染者保持至少六英尺的距离。 这减少了吸入呼吸道飞沫的可能性。

3. 保持良好的手部卫生： 经常用肥皂和水洗手至少 20 秒，或使用酒精含量至少为 60% 的洗手液。 避免触摸你的脸。

4. 确保适当的通风： 如果在室内，请打开窗户或使用空气净化器，以改善空气流通并降低病毒颗粒的浓度。

5. 限制接触时间： 密切接触的时间越长，传播的风险就越高。 尽量减少与感染者近距离接触的时间。

常见问题

问：如果我已完全接种疫苗，我还会感染 COVID-19 吗？

答：虽然 COVID-19 疫苗可显着降低重症和住院的风险，但突破性感染仍然可能发生。 然而，与未接种疫苗的人相比，传播的机会较低。

问：如果感染者没有症状怎么办？

答：无症状的人仍然可以传播病毒。 无论症状如何，都必须遵循相同的预防措施。

问：与新冠肺炎 (COVID-19) 康复者在一起安全吗？

答：一般来说，从 COVID-19 中康复并完成隔离期的个人传播病毒的可能性较小。 然而，采取预防措施仍然很重要，因为可能会再次感染。

总之，虽然与 COVID-19 患者在一起而不感染病毒是可能的，但需要严格遵守预防措施，例如戴口罩、保持身体距离、保持良好的手部卫生、确保适当的通风以及限制接触接触的持续时间。 这些预防措施对于保护您自己和他人免受潜在病毒传播至关重要。