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如果我退出沃尔玛，我可以在山姆会员店工作吗？

By加布里埃尔博塔

Nov 21, 2023
如果我退出沃尔玛，我可以在山姆会员店工作吗？

如果我退出沃尔玛，我可以在山姆会员店工作吗？

在零售业，员工在同一家公司的不同商店之间流动的情况并不罕见。 这通常会引发这样的问题：如果某人决定离开目前的职位，是否可以在不同的分支机构或子公司工作。 经常出现的一个问题是，“如果我退出沃尔玛，我可以在山姆会员店工作吗？”

常见问题解答：

问：如果我退出沃尔玛，我可以在山姆会员店工作吗？
答：是的，即使您以前在沃尔玛工作过，也可以在山姆会员店工作。 两家公司均属于沃尔玛公司，因此员工可能有机会在两家公司之间调动。

问：从沃尔玛离职后，如果想在山姆会员店工作，需要重新申请吗？
答：在大多数情况下，即使您之前曾在沃尔玛工作过，您也需要提交新的申请才能在山姆会员店工作。 然而，拥有公司的工作经验可能会给你在招聘过程中带来优势。

问：我之前在沃尔玛的工作会影响我被山姆会员店聘用的机会吗？
答：虽然在招聘过程中可能会考虑以前在沃尔玛的工作经历，但这并不能保证在山姆会员店找到工作。 招聘决定通常基于各种因素，包括资格、可用性和商店的具体需求。

问：在沃尔玛和山姆会员店工作有什么区别吗？
答：虽然两家公司是同一家公司的一部分，但在店铺业态和产品供应方面存在一些差异。 山姆会员店是会员制仓储俱乐部，主打大宗采购，而沃尔玛则是传统零售店。 两者的工作环境和工作职责可能有所不同。

总之，如果您之前曾在沃尔玛工作过，并且正在考虑在山姆会员店工作，那么转变是有可能的。 但需要注意的是，您可能需要提交新的申请并再次完成招聘流程。 拥有沃尔玛的工作经验可能会有所帮助，但并不能保证在山姆会员店就业。

By 加布里埃尔博塔